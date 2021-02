Pattensen

Zu einem vermeintlichen Containerbrand beim Lidl-Markt an der Göttinger Straße ist die Ortsfeuerwehr Pattensen am Sonnabend gerufen worden. Ein Marktmitarbeiter hatte den Notruf am Abend gewählt, nachdem er Brandgeruch aus einem Pressmüllbehälter wahrgenommen. In der Maschine werden Papier und Pappe zerkleinert und in einen Container gepresst.

Feuerwehr Hannover transportiert Container ab

Da weder Rauch noch Feuer erkennbar waren, ließ Einsatzleiter Ulrich Fleischmann die gesamt Müllanlage mit einer Wärmebildkamera begutachten. Auch dabei konnte kein Feuer festgestellt werden. Um sicherzugehen und im Falle eines doch aufflammenden Brandes niemanden zu gefährden, wurde der Container mit einem Lastwagen der Feuerwehr Hannover abtransportiert und an einem sicheren Ort in der Randlage abgestellt.

Für die 20 Feuerwehrleute war der Einsatz gegen 21.30 Uhr beendet. Die gleichfalls beteiligte Polizei geht davon aus, dass ein Maschinenteil heiß gelaufen war. Sachschäden habe es keine gegeben. Der betroffene Container wurde durch eine Entsorgerfirma ausgetauscht.

Von Astrid Köhler