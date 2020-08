Hüpede/Pattensen-Mitte

Die Ortsfeuerwehren Hüpede, Oerie und Pattensen sind am Montagabend wegen eines Feuers an einer Böschung nahe der Landesstraße 402 zwischen Hüpede und Pattensen-Mitte ausgerückt. Das Feuer auf einer Fläche von zehn bis zwanzig Quadratmetern wurde gegen 19 Uhr von einem aufmerksamen Autofahrer gemeldet. Zunächst trafen zwölf Einsatzkräfte in Fahrzeugen der Ortsfeuerwehr Hüpede und sieben Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen am Einsatzort ein. Diese brachten den Brand bereits mit Kleinlöschgeräten unter Kontrolle.

Schaden am Löschfahrzeug der Feuerwehr Pattensen

Der stellvertretende Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Jens Beier alarmierte anschließend noch wasserführende Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Pattensen-Mitte, um durch größere Wassermengen eine erneute Entzündung des Feuers zu verhindern. Während des Einsatzes fuhr sich ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Pattensen fest und musste mithilfe eines Kranwagens der Berufsfeuerwehr Hannover befreit werden. Stadtfeuerwehrsprecher Torsten Steiger teilt mit, dass dadurch ein kleinerer Schaden entstanden sei, der repariert werden muss. Das Fahrzeug sei aber einsatzfähig.

Von Tobias Lehmann