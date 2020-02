Schulenburg

Die Schulenburger dürfen sich dieses Jahr wieder auf viele Einsätze des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Schulenburg/Leine freuen. Das 85-jährige Bestehen des Musikzugs soll am 19. September in der Scheune auf dem Hof Meier an der Straße Grünes Tal gefeiert werden.

Einem großen Konzert soll eine Party folgen. Das teilt Pressewartin Annika Weimann mit. Weitere große Auftritte gibt es auf der gemeinsam mit der Feuerwehr ausgerichteten Maifeier sowie am Tag des offenen Hofes am 14. Juni ebenfalls auf Meiers Hof.

Feuerwehrmusikzug Schulenburg/Leine besteht seit 85 Jahren

Die jüngste Hauptversammlung hat erstmals der neue Musikzugführer Till Markgräfe geleitet. Er löst Thomas Weimann ab, der nach neun Jahren Ende 2019 aus dem Amt ausschied. Markgräfe berichtete, dass der Musikzug zurzeit 33 aktive Mitglieder hat. Im vergangenen Jahr spielten die Musiker insgesamt 68-mal zusammen bei 26 Auftritten und 42 Proben. Als Höhepunkte nannte er unter anderem die musikalische Begleitung von Laternenumzügen bei Hannover 96 und im Zoo Hannover.

Eine besondere Veranstaltung war das vom Musikverein ausgerichtete Benefizfestival zugunsten krebskranker Kinder im Juni in Schulenburg, das mehr als 1000 Gäste besuchten. Im November konnte der Verein insgesamt 12.500 Euro spenden.

Tobias Quindel will musikalisches Programm erweitern

Die musikalische Leitung des Musikzugs hat Tobias Quindel 2018 von Tanja Meyer übernommen. Für 2020 plant er, das musikalische Programm zu erweitern und die Qualität weiter zu steigern. Zudem sollen erstmals Registerführer eingesetzt werden, die die einzelnen Instrumentengruppen speziell schulen sollen.

