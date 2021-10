Pattensen

Das Projekt ist ehrgeizig. Die Initiatoren der Initiative für den sogenannten Multi-Sport-Court in Pattensen rechnen mit einer Gesamtinvestitionssumme von 400.000 bis 500.000 Euro. Ein Großteil davon soll durch Spenden gesammelt werden. Die ersten Gelder – mehr als 30.000 Euro – sind auf dem Konto der Stadt bereits eingegangen. Doch bislang weigert sich das Finanzamt, die geplante Sportanlage für Jugendliche als gemeinnützig anzuerkennen. Deshalb darf die Stadt keine Zuwendungsbestätigungen, die sogenannten Spendenbescheinigungen, ausstellen. Pattensens Kämmerin Heike Hessenkamp drängt auf eine schnelle Klärung.

Stadt erwartet schriftliche Aussage des Finanzamtes

Sie erwartet vom Finanzamt „eine schriftliche und verbindliche Auskunft“. Doch die lässt bereits seit Wochen auf sich warten. Sollte es beim Nein der Behörde bleiben, hätte das voraussichtlich Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft von privaten Gönnern und Unternehmen. Denn diese könnten ihre Spende steuerlich nicht geltend machen.

Hessenkamp kann die Argumentation des Finanzamtes „absolut nicht nachvollziehen“. Im Einkommenssteuergesetz ist geregelt, welche Zwecke als gemeinnützig eingestuft werden. Das ist beispielsweise der Brandschutz. „Wir bekommen öfter Spenden, die wir annehmen dürfen, die für die Feuerwehr gedacht sind“, sagt Hessenkamp.

Finanzamt vergleicht Anlage mit Spielplatz

Zwei weitere Zwecke sind Jugendpflege und Sport. Der Multi-Sport-Court fällt in beide Kategorien, sollte man annehmen. Eigentlich. „Das Finanzamt sieht da aber ein Problem, das wir nicht sehen“, sagt Hessenkamp. „Die vergleichen den Multi-Sport-Court mit einem Spielplatz für Kinder. Aber die geplante Anlage geht weit über einen Spielplatz hinaus“, sagt die Kämmerin.

Die Behörde argumentiert, dass in den gemeinnützigen Bereich Jugend Menschen bis zum 27. Lebensjahr fallen. Beim Multi-Sport-Court sei aber nicht gewährleistet, dass die Anlage nicht auch von Älteren genutzt wird. „Deshalb müssten wir die Anlage immer abschließen oder genau kontrollieren, wer die nutzt“, sagt Christian Klindworth. Er ist Initiator des Multi-Sport-Courts. „Aber genau das möchten wir ja nicht“, sagt er weiter. Es soll ein offener Treffpunkt werden, der für eine Fläche gegenüber der Motoballarena des MSC Pattensen geplant ist.

Stadt würde Spender kontaktieren

Sollte die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt nicht gesehen werden, würde Hessenkamp alle bisherigen Spender kontaktieren, um abzufragen, ob diese ihre Spende aufrechterhalten möchten – eben ohne eine Spendenbescheinigung dafür zu erhalten. Dazu sei sie rechtlich nicht verpflichtet. Sie erachte dies aber als angemessen. Diese Vorgehensweise ist zudem mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Multi-Sport-Court abgestimmt.

Klindworth fürchtet zwar, dass rund ein Drittel der Spenden verloren gehen könnten, wenn die Gemeinnützigkeit auf diesem Wege nicht gewährt wird. Doch um die Realisierung des Projekts mache er sich keine Sorgen. „Das ist nicht gefährdet“, erklärt der Pattenser. „Für den Notfall haben wir schon einen Plan B bereit“, sagt er.

Plan B: Förderverein

Dieser Plan B sieht vor, einen Förderverein ins Leben zu rufen, über den die Gelder gesammelt und Spendenbescheinigungen ausgestellt werden sollen. Das Finanzamt sagt allerdings dazu: Wenn der Multi-Sport-Court nicht gemeinnützig ist, ist auch der Umweg über einen Förderverein nicht zulässig. Doch Klindworth bezweifelt, dass die Haltung der Behörde tatsächlich rechtens ist. „Es ist üblich, dass die mündlich zunächst alles verneinen. Schriftlich sieht es dann oft anders aus.“

In den zurückliegenden Wochen sind schon diverse Spendengelder eingegangen. „Mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden“, sagt Klindworth. 32.500 Euro sind es an festen Spenden, eine davon in Höhe von 1000 Euro stammt von der Schwimmschule von Gerti Junge. Sie engagiert sich in der Arbeitsgruppe. Ihr Sohn Benedikt hatte kürzlich einen symbolischen Scheck an Klindworth und Florian Ernst übergeben, der sich ebenfalls für den Multi-Sport-Court engagiert.

Großspende über 40.000 Euro zugesagt

In der Vergangenheit kamen weitere Kleinspenden aus Pattensen hinzu, beispielsweise beim Garagenflohmarkt in Pattensen-Mitte-Nord. „Wir haben aufgrund der unklaren Spendensituation noch bewusst darauf verzichtet, groß Werbung zu betreiben“, sagt Klindworth. Die meisten Spender seien bislang Unternehmen aus dem Raum Hannover. Eine Großspende in Höhe von 40.000 Euro wurde gegenüber Klindworth ebenfalls schon angekündigt. „Wir sind vom Ziel, in diesem Jahr 100.000 Euro zusammenzubekommen, nicht mehr weit entfernt“, sagt er.

Von Mark Bode