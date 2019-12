Die Mitarbeiter der Firmen Sensus und Yylem aus Laatzen und Langenhagen haben 64 Kindern in Pattensen ihre Weihnachtswünsche erfüllt. Die Mädchen und Jungen gehören zu Familien, die regelmäßig Kunden der Tafel sind. Firmenvertreter übergaben die Geschenke.

Sensus-Geschäftsführer Bernd Raade (links), die Tafel-Aktive Gertraude Kruse (rechts) und zahlreiche weitere Helfer geben insgesamt 64 Geschenke an Kinder von Tafel-Kunden aus, so wie hier an Ilay (3) und Mardura (5). Quelle: Torsten Lippelt