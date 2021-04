Pattensen-Mitte

Hier kommen die Füße in die Schlaufen, Rücken kräftig durchstrecken, Brust raus und los. Juliane Holtorff, Sport- und Fitnesskauffrau des Fitnessstudios Integra in Pattensen-Mitte, erklärt am Sonntagmorgen um kurz nach 9 Uhr kurz und knapp die Funktionsweise des Rudergerätes. Das klingt nicht kompliziert.

Ich lege los, ziehe kräftig am Griff, der mit einem Seil verbunden ist. Das Wasser in dem Behälter für den Widerstand plätschert vor sich hin. Im Hintergrund erklingt Elektromusik, die nicht ganz zu meinem Ruderrhythmus passt. Ich schaue mich um. Niemand ist zu sehen. Lediglich vereinzelt erklingt ein „Klonk“, was eine weitere Studionutzerin in einem abgegrenzten Bereich bei der Arbeit mit Kettlebells verursacht. Im vorderen Bereich des Studios sind zwei junge Männer mit dem Stemmen von Gewichten beschäftigt. Sie plaudern über Fußball. Es ist der erste Tag, an dem das Integra nach gut fünf Monaten und zwei Wochen Schließzeit wieder öffnen darf.

Besonders begehrt ist der Kraftbereich

Um wirtschaftlich arbeiten zu können, hat das Studioteam in den Tagen vor der Öffnung eifrig Geräte hin- und hergeschoben. Neun Areale zum Trainieren und Badmintonspielen gibt es nun. Auf diesen können Mitglieder eines Haushaltes mit maximal einer Person eines weiteren Haushaltes trainieren.

Besonders begehrt ist der Kraftbereich, der am ersten Tag durchgehend ausgebucht ist. Von den beiden Cardiobereichen sei durchgehend zumindest immer einer belegt, sagt Holtorff. Crossfit erfreue sich ebenfalls großer Beliebtheit. Das Zirkeltraining werde bevorzugt von Senioren genutzt und soll ab Montag nahezu in Dauerbelegung sein.

Die Anmeldung ist mit der Luca-App möglich

Das Team des Integra hat gleich hinter der Eingangstür einen Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt, dazu ein A4-Plakat mit einem QR-Code. Dieser ist für die Luca-App geeignet, die von der Stadt Pattensen bereits genutzt wird. Die Anmeldung klappt.

Alternativ können Studionutzer auf vorbereiteten Zetteln ihre persönlichen Daten angeben. Der Kassenbereich ist durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Studiomitglieder melden sich mittels persönlicher Karte an, ziehen diese selbst durch ein Lesegerät. Die Bezahlung – 20 Euro für eine Stunde – erfolgt in bar oder per Paypal. Danach gehen alle Sportler in ihren vorab online gebuchten Bereich. „Das ist ein Einbahnstraßensystem, damit sich keine Menschen unnötig begegnen“, erklärt Holtorff. Raus geht es für alle später durch Türen, die direkt zum hinteren Parkplatz führen.

Viele Hinweisschilder gibt es nicht. „Das ist bewusst so, weil wir denken, mit vielen Schildern die Besucher nur noch unnötig zu verwirren“, sagt Sport- und Fitnesskauffrau Holtorff. Es wird lediglich immer wieder auf das Tragen eines Mundschutzes hingewiesen. Und an vielen Geräten kleben Zettel mit dem Verweis darauf, das Gerät nach der Nutzung bitte zu desinfizieren. Die Umkleiden, Duschen sowie die Sauna sind geschlossen. Auf aufgestellten Bänken können die Besucher ihre Jacken und weiteren Utensilien ablegen.

Nach der Nutzung werden Flächen direkt desinfiziert

Mit Mundschutz gehe ich zu meinem zugeteilten Cardiobereich. Sobald ich dort angekommen bin, darf ich die Maske abnehmen, sagt Holtorff. Nachdem mich das Rudergerät – in meiner Wahrnehmung – lange genug gequält hat, nehme ich mir eine kleine Verschnaufzeit. Ich schnappe mir zunächst die an der Seite platzierte Sprühflasche mit Desinfektionsmittel sowie einige Einwegtücher und wische alle Flächen des Gerätes ab. Danach suche ich – mit aufgesetzter Maske – nach den anderen Nutzern.

Darius Marotzke, Fußballer des Landesligateams vom TSV Pattensen, ist mit seinem Kumpel Lennart Kurzweil im Kraftbereich aktiv. Die Ruhe im Gebäude, die ich etwas gespenstisch finde, genießen die beiden. „Das ist schön, alles mal für sich allein zu haben. Früher ging es schon oft wie auf einem Ameisenhaufen zu“, sagt der 24-jährige Fußballer.

Einhalten des Abstands ist problemlos möglich

Ich gehe zurück in meinen Bereich und setze mich auf eines der bereitstehenden Fahrräder. Nach einigen Kilometern probiere ich noch das Laufband aus. Zum Glück hatte Holtorff auch hierfür zuvor eine Einweisung gegeben. Die zahlreichen Knöpfe irritieren mich etwas. Doch die Handhabung ist ganz leicht. Das Laufen aber nicht. Nach kurzer Distanz stelle ich fest, dass ich etwas außer Form bin und zudem die Stunde fast vorüber ist.

Ich will weitere Nutzer nicht warten lassen, desinfiziere wieder gründlich. Kurz vor 10 Uhr verlasse ich durch die Hintertür das Gebäude, ohne anderen Menschen näher als, grob geschätzt, drei Meter gekommen zu sein.

Von Mark Bode