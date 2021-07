Pattensen

Die Stadt muss die geplante Vorrangfläche für Windenergieanlagen südöstlich von Pattensen-Mitte zu beiden Seiten der Bundesstraße 3 von ursprünglich geplanten 224 Hektar auf 153 Hektar verkleinern. Grund ist, dass die Bundeswehr einen Teilbereich der Fläche als Tiefflugkorridor für Hubschrauber nutzt. Windenergieanlagen in diesen Korridoren stellten eine Gefahr für den Flugbetrieb dar. „Die Zustimmung ist deshalb zu versagen“, teilte die Bundeswehr der Stadt mit. Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller ist verstimmt. Als die Stadt die zuständigen Behörden, darunter auch die Bundeswehr, 2017 über ihre Planungen informierte, sei der Verwaltung noch ein anderer Verlauf des Hubschraubertiefflugkorridors mitgeteilt worden. „Hätten wir davon gewusst, hätten wir ganz anders geplant“, sagt Müller.

Bundeswehr hat Vorrang

In der Rechtssprechung der Verwaltungsgerichte wird dem militärischen Flugbetrieb sehr hohes Gewicht eingeräumt. Die Vorgaben können nicht durch kommunale Bauplanung gekippt werden. „Insofern hat die Stadt keine andere Möglichkeit, als ihre Planung anzupassen“, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung. Der Tiefflugkorridor der Bundeswehr befindet sich südlich von Pattensen-Mitte und umfasst eine Breite von drei Kilometern.

„Müssen nicht komplett neu planen“

Um den Verlust der Fläche zumindest teilweise zu kompensieren, soll jetzt noch ein kleiner Bereich nördlich von Jeinsen an der Grenze zu Sarstedt in die sogenannte Konzentrationszone für Windenergieanlagen aufgenommen werden. Damit sei die Vorgabe des Landes, dass 7,35 Prozent der verfügbaren Fläche einer Kommune als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen sein soll, immer noch erfüllt. „Wir müssen nicht komplett neu planen. Dennoch muss das Projekt noch einmal durch alle politischen Gremien und anschließend auch erneut öffentlich ausgelegt werden“, sagt Müller.

Keine Höhenbegrenzung

Künftig dürfen dann nur noch in der neu ausgewiesenen Zone Windräder gebaut werden. Eine Höhenbegrenzung wird es für die Anlagen nicht geben. Die Stadt geht davon aus, dass die meisten der künftig gebauten Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen rund 200 Meter hoch sein werden. Für die beiden weiteren zurzeit noch genutzten Flächen für Windkraftanlagen nordwestlich von Pattensen-Mitte an der Grenze zur Stadt Hemmingen und westlich von Schulenburg an der Grenze zur Gemeinde Nordstemmen wird ein Bestandsschutz ausgesprochen. Neue Anlagen dürfen dort jedoch nicht errichtet werden. Sollten die dort stehenden Windräder stillgelegt werden, müssen sie zurückgebaut werden.

Sondersitzung des Stadtrats

Die Stadt hat extra eine Sonderratssitzung angesetzt, in der online nur über dieses Thema abgestimmt werden soll. Öffentlich diskutiert wird das Projekt zuvor noch einmal im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauangelegenheiten am Montag, 19. Juli, um 19 Uhr. Interessierte können die Sitzung wie gewohnt live im Internetstream der Stadt verfolgen. Der Link ist dazu über www.pattensen.de abrufbar.

