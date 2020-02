Pattensen

„Wenn ich sage, dass ich Tiere liebe, werde ich häufig belächelt“, sagt Fleischermeister Martin Jausch. „Wenn du dich Tieren näherst, gehst du doch zum Essen“, habe wohl der eine oder andere ihm schon entgegnet. Dass Tierliebe und Tiertötung jedoch nicht unbedingt im krassen Widerspruch zueinanderstehen müssen, zeigt sich nicht nur auf der Seite der Anbieter von Fleisch- und Wurstwaren, sondern auch in der Käuferschicht. „Ja, tatsächlich ist es so, dass wir auch einige Vegetarier und Veganer als Kunden haben, die – wohl wissend, dass ihre Hunde vom Wolf abstammen – nicht auf den Gedanken kämen, ihnen das Fleisch abzuerziehen“, erläutert Jausch, der gerade damit beschäftigt ist, frische Ware versandfertig zu machen, um die Onlinebestellung auf die Reise quer durch Deutschland zu schicken.

Moment mal, frisches Fleisch versenden? Tatsächlich: Karton auf, Säcke aus Zellulosefasern, gefüllt mit recyceltem Altpapier rein, dazu Kühlakkus und Fleisch und ab geht die Post. Auf fünf Kilo Fleisch findet jeweils ein Kilo Kühlmittel Platz, womit 48 Stunden lang eine Temperatur von unter sieben Grad Celsius gewährleistet werden kann. Ausgedacht hat sich diese Methode ein schlauer Kopf, den der 26-jährige Jausch im Internet fand, als er nach Möglichkeiten suchte, mit dem Hundefutter ein Onlinegeschäft aufzubauen.

Zwar sei die im Ort ansässige Fleischerei seit 57 Jahren im Familienbesitz, noch immer von Vater Werner Jausch geführt und gut im Geschäft, doch gleichzeitig ist sie auch von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Mit dem Onlinehandel, über den ausschließlich Hundefutter versendet wird, liegt den Jauschs nun ein riesiger Markt zu Füßen. Inzwischen vertreiben Tierfachgeschäfte in der gesamten Bundesrepublik ihre Produkte. „Das macht einen schon ein wenig stolz“, sagt Jausch Junior.

Das Unternehmen im Unternehmen ist nicht das erste Start-up, das er hervorbrachte. „Ich habe Hummeln im Hintern, es muss sich immer etwas drehen“, sagt der Mehrfachgründer, der viele Jahre zuvor auch schon in eine Online-Azubivermittlung eingestiegen war und 2015 mit dem Start-up Future for Talents dabei helfen wollte, Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Doris Schröder-Köpf, SPD-Landtagsabgeordnete und Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, sei als Partnerin der gemeinnützigen Gesellschaft bereits mit an Bord gewesen. Doch die Sache scheiterte, weil die politischen Rahmenbedingungen noch nicht stimmten.

Davon lässt sich Martin Jausch nicht beeindrucken. Auch politische Mitbestimmung hat er sich auf die persönliche Agenda gesetzt. „2014 bin ich in den Ortsverbandsvorstand der CDU gewählt worden.“ Als 2016 dann die Kommunalwahl anstand, wurde Jausch gefragt, ob er nicht Interesse hätte, sich auf die Liste setzen zu lassen. Er willigte ein und zog letztlich als jüngstes Mitglied in den Rat ein.

Wer Martin Jausch zuhört, bemerkt schnell, dass der junge Mann viel Energie hat. Die benötigt er auch. Morgens, so erzählt er, steht er zwischen 4 und 5 Uhr auf, es stehen Schlachtungen an und die Fleischverarbeitung. Auch der kaufmännische Bereich darf nicht zu kurz kommen. Und regelmäßig gibt es abends um 19 Uhr die politischen Sitzungen, die selten vor 21 Uhr zu Ende sind.

Will er irgendwann dann in den Bundestag? Bei dieser Frage lacht Martin Jausch. „Nein, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Plan. Ich bin Unternehmer durch und durch. Und das wird auch so bleiben.“

