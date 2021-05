Pattensen-Mitte

Das Interesse ist am Eröffnungstag groß gewesen. Schon um kurz vor 11 Uhr am Sonnabendvormittag hatte sich eine lange Schlange vor dem Eingang des Schwimmbades in Pattensen-Mitte gebildet. Etwa 60 Personen wollten den Flohmarkt in den ersten Stunden besuchen. Das Hygienekonzept sah allerdings vor, dass jeweils nur 20 Personen durch die Räume schlendern durften. Ursprünglich hatten die Veranstalter sogar von lediglich 15 Personen gesprochen. Anders, als zunächst angekündigt, gab es allerdings keine Zeitbeschränkung auf 30 Minuten für die Besucher. Doch schon zur Mittagszeit hatte sich der Andrang normalisiert und jeder Besucher konnte nach wenigen Minuten Wartezeit das Schwimmbad betreten.

„Endlich kann man wieder etwas unternehmen“, sagte Stephan Peters, der mit seiner Familie durch die Räume im Schwimmbad und die draußen aufgestellten Zelte schlenderte. Er hatte zwei Schulranzen ergattert „und noch andere Sachen, die man mehr oder weniger braucht“, sagte er lachend. Für ihn sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des Besuchs wenig störend. „Man hat sich inzwischen daran gewöhnt“, sagte der Pattenser. Er lobte zudem die Organisation des Flohmarktes durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Bad-Fördervereins Rettungsring.

Rettungsring-Mitglieder sortieren Spenden

Diese hatten in wochenlanger Fleißarbeit die von Bürgern abgegebenen Gegenstände gesichtet, gereinigt und sortiert. Und schließlich auf den zahlreichen Tischen dekorativ aufgestellt. „In diesem Jahr sind es deutlich mehr Sachen“, sagte Helferin Monika Wagner. Das führte sie auf die Corona-Pandemie zurück, in der die Bürger mehr Zeit gehabt hätten, ihr Zuhause auszumisten. Den Aufruf zur Abgabe von Spenden hätten einige genutzt, um ihren Müll zu entsorgen. Doch das sei laut Wagner die Ausnahme gewesen. Viele interessante Dinge hätten sie bekommen. Die werden noch die gesamte Woche über angeboten. Alle Einnahmen kommen laut Rettungsring dem Erhalt des Schwimmbades zugute.

Im Vorfeld hatte der Förderverein ein Konzept erarbeitet, um die Türen zum Flohmarkt öffnen zu dürfen. Eine Polizeistreife des Kommissariats in Springe sei am Sonnabend nach eigener Aussage eigentlich aus anderen Gründen in Pattensen gewesen, habe die Gelegenheit aber zur kurzen Kontrolle genutzt. „Es sind uns keine Verstöße aufgefallen“, erklärte eine Polizistin später. Lediglich vereinzelt hätten die Helfer laut Wagner Besucher darauf hingewiesen, den erforderlichen Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten.

Supermarkt leiht Einkaufskörbe aus

Am Eingang musste jeder Besucher zunächst die Hände zu desinfizieren und sich anschließend entweder per Luca-App registrieren oder auf einem Zettel die persönlichen Daten angeben. Ein Supermarkt hatte 20 Einkaufskörbe auf Leihbasis bereitgestellt. Alle Besucher mussten sich einen nehmen. Wenn keine am Eingang mehr verfügbar waren, bedeutete das: Warten. Am Ende des Einbahnstraßensystems gaben alle ihren Einkaufskorb wieder ab. Dieser wurde desinfiziert und danach wieder zum Eingang gebracht.

Wer etwas Schönes für sich gefunden hatte, verhandelte mit den zuständigen Helferinnen und Helfern über den Preis. Diese verpackten nach erfolgreichem Geschäftsabschluss Gläser, Porzellan und andere zerbrechliche Dinge in Papier und Tüten. Wer es wünschte, konnte sich seine gekauften Gegenstände am Eingang zurücklegen lassen und so entspannt weiter durch die Räume schlendern.

Flohmarkt läuft bis 8. Mai

Der Flohmarkt ist noch bis Sonnabend, 8. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Team habe bewusst darauf verzichtet, noch am Sonntag, 9. Mai, zu öffnen. „Schließlich ist das Muttertag und viele von uns werden mit ihren Familien unterwegs sein“, sagte Wagner. Besucher können sich vorab anmelden. Aber auch spontane Besuche – dabei kann eine Wartezeit entstehen – sind möglich. Die Anmeldung ist beim Pattenser Bad unter Telefon (05101) 84051 sowie per E-Mail an kontakt@rettungsring-pattensen.com möglich.

Von Mark Bode