Pattensen/Jeinsen

,,Bitte Abstand halten“ – diese Aufforderung hat man bisher am Bahnhof gehört, wenn ein Zug einfährt. Jetzt gehört das sogenannte Social Distancing zum guten Ton. Wie gut jeder damit klar kommt, hängt von der persönlichen Einstellung ab, aber auch von äußeren Umständen wie der Berufswahl.

Fotograf Torsten Lippelt hat auf seinen Streifzügen in und um Pattensen zwei Beispiele für professionelle Himmelsstürmer auf dem Gipfel ihrer Kunst entdeckt. In diesen Zeiten der erwünschten Distanzierung sind diese Herren auf der Höhe der Zeit – und offenbar auch schwindelfrei.

An einem der Windräder zwischen Pattensen-Mitte und Jeinsen erfolgen Arbeiten an einem der Flügel. Quelle: Torsten Lippelt

Hoch hinaus geht es an dem Windrad

„Dem Himmel so nah“ hat der Fotograf seine Bilder genannt. In der Altstadt von Pattensen hat er einen Dachdecker beobachtet, der zünftig gekleidet an einem Hausdach neben der Kirche St. Lucas arbeitet.

Wer solche Arbeiten an einem Windradflügel erledigt, sollte zumindest eins sein: schwindelfrei. Quelle: Torsten Lippelt

Noch höher hinaus ging es an einem Windrad zwischen Pattensen und Jeinsen. Dort wurde eine Arbeitsbühne eingesetzt, um die Wartungsarbeiten an einem Windradflügel in luftiger Höhe zu erledigen. Dass ihm an seinem hochfliegenden Arbeitsplatz jemand zu nahe kommt, darum braucht sich dieser Monteur keine Gedanken zu machen.

Von Kim Gallop