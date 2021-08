Pattensen

Die Digitalisierung ist besonders seit Beginn der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt. Darunter fallen nicht nur die Schulen. Auch der Anschluss an das Glasfasernetz in allen Pattenser Ortsteilen beschäftigt die Politik.

Das sagt die CDU:

Nicht nur in Pattensen sondern in vielen Kommunen sind wir bei der Digitalisierung nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Gerade unsere Schulen müssen endlich auf den Stand gebracht werden, dass auch dort keine Engpässe mehr herrschen. Aus unserer Sicht muss die Digitalisierung so ausgestaltet werden, dass sie den Menschen nützt. Daher müssen wir die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Viele Behördenangelegenheiten können andernorts bereits digital abgewickelt werden. Da muss Pattensen aufholen.

Das sagt die SPD:

Das größte Augenmerk liegt nach unserer Meinung auf der Ausstattung und Betreuung aller Bildungseinrichtungen in Pattensen: Kindergärten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Im Zuge dessen dürfen wir weder die privaten Haushalte noch unsere regionale Wirtschaft vergessen. In unserem Zuhause werden Schulaufgaben und Vorbereitungen für den Unterricht fortgeführt. Dazu kommt, je nach Bedarf, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Wir unterstützen gleiche Chancen für individuelle Lebens- und Alltagskonzepte.

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

Vorrangig ist die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. Hier sind wesentliche Schritte eingeleitet oder bereits realisiert. Die Digitalisierung von Dienstleistungen der öffentlichen Hand ist auszubauen. Das Beantragen von Personalausweisen, das Zulassen von Kraftfahrzeugen und viele andere Verwaltungsakte lassen sich gut und sicher auch digital realisieren. Dafür müssen die technischen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Das sagt die UWG:

Ein flächendeckender Glasfaseranschluss im gesamten Stadtgebiet muss weiterhin das vorrangige Ziel sein. Nicht nur Unternehmen sondern auch alle Haushalte sollen die Möglichkeiten eines schnellen Internetzugangs nutzen können. Die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung müssen expertenbasiert weiter vorangetrieben werden.

Das sagt die UWJ:

Ausbau des Glasfasernetzes für alle Ortsteile sowie gute Mobilfunkabdeckung. Möglichst viele Aufgaben der Stadtverwaltung sollten digital durchführbar sein. Rats- und Ausschusssitzungen sollten weiterhin per Livestream übertragen werden.

Das sagen die Freien Wähler:

Eine 100 Prozent Netzabdeckung der Kernstadt einschließlich aller Ortsteile mit Glasfaser ist unabdingbar. Auch die Schulen müssen digital besser ausgerüstet werden und angemessen personell ausgestattet werden. Ebenso sollten die digitalen Dienstleistungen der Stadt Pattensen weiter ausgebaut werden.

Das sagt die FDP:

Sowohl die Stadtverwaltung als auch alle Schulen im Stadtgebiet sind zeitnah auf die Herausforderungen der Digitalisierung auszurichten. Die standardisierten Prozesse bei der Verwaltung können schnell und kostengünstig abgebildet werden. Beispiele sind eine digitale Terminvergabe oder eine Gewerbeanmeldung. Für die Schulen gilt, dass sowohl im Bereich der Vernetzung als auch in der sonstigen Infrastruktur noch viel umgesetzt werden muss. Homeschooling und Homeoffice haben es gerade gezeigt.

Von Mark Bode