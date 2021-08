Pattensen

Feuer in Südeuropa, schmelzendes Eis an den Polen – der Klimaschutz rückt aufgrund der jüngsten Ereignisse vermehrt in den Fokus. Einen kleinen Beitrag können auch die Kommunen für einen besseren Klimaschutz leisten. Welche Vorschläge die einzelnen Parteien dazu haben, stellen sie hier vor.

Das sagt die CDU:

Wir haben bereits durchgesetzt, dass öffentliche Gebäude mit Photovoltaik ausgestattet werden. Wir setzten uns für einen Ausbau regenerativer Energiegewinnung in Pattensen ein. Wir wollen eine Energiegenossenschaft ins Leben rufen, die den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt und den Menschen die Möglichkeit der Beteiligung bietet. Stand heute gibt es keine öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Autos. Das müssen wir ganz dringend ändern. Wir setzten uns für Verbesserungen für den Radverkehr ein.

Das sagt die SPD:

Die kommunale Ebene ist die Handlungsebene vor unserer eigenen Tür, hier haben wir es selber in der Hand mit gemeinsamen Projekten unsere Mosaiksteine für das große Gesamtbild Klimaschutz beizutragen. Wir setzen uns für den Ausbau und die Verbesserung unserer Radwege in und zwischen den Ortsteilen und hin zur Kernstadt ein. Wir unterstützen die Aufforstung unseres städtischen Baumbestandes und wünschen uns eine verbindliche Einbindung von regenerativen Energien und deren Gewinnung beim Neubau von Wohn- und gewerblichen Gebäuden.

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

Wir wollen gerade hier vor Ort all die Dinge bewegen, die uns gemäß der kommunalen Selbstverwaltung in die Hände gelegt sind. Das sind spannende Dinge wie der Einfluss auf die fortschreitende Versiegelung von Flächen, die klimafreundliche Gestaltung von öffentlichen Gebäuden, aber auch besonders auf einen Umbau der innerstädtischen Verkehrswege und Flächen. Mehr Platz zum Leben und einfach Dasein für Jung und Alt und nicht für den Verkehr.

Das sagt die UWG:

Es muss endlich gehandelt werden! Beispielsweise muss auf jedes neue Dach eine Photovoltaik-Anlage. In der Schule werden global goals definiert, Klimaziele formuliert – es wird Zeit, dass wir diese auch umsetzen; idealerweise zusammen mit der Jugend! Denn Klimaschutz ist eine gemeinsame Angelegenheit, die nur über Nachhaltigkeit zum Ziel führen kann.

Das sagt die UWJ:

Gute digitale Infrastruktur, um weiterhin Homeoffice zu ermöglichen; effektive Busanbindung zu den S-Bahnen und Zentren; Förderung von Fotovoltaik, Windkraft und Energieeinsparung.

Das sagen die Freien Wähler:

Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Einrichtung von Ladestationen für E-Bikes und E-Fahrzeuge. Errichtung von Wasserstofftankstellen. Mehr Bäume und Blühstreifen.

Das sagt die FDP:

Die Verwaltung kann als Innovator die eigene Fahrzeugflotte auf CO2-freie Fahrzeuge umstellen. Für die Bürger ist eine ausreichende Anzahl an öffentlich zugänglichen Ladestationen zu installieren. Eine energetische Quartiersanierung wie am Beispiel Ronnenberg kann genutzt werden, um auf das dort vorhandene Erfahrungspotenzial zu nutzen. Fördermittel auf Bundesebene müssen konsequent genutzt werden. Infoveranstaltungen zum Thema Klimaschutz für interessierte Bürger sind zu organisieren.

Von Mark Bode