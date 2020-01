Pattensen

Die politische Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Pattensen spitzt sich zu. Dabei ist sich die Mehrheit der Ratsfraktionen im Kern bereits einig: Die Gebühren sollen abgeschafft werden. Diskutiert wird allerdings noch darüber, zu welchem Zeitpunkt und welche Form der Gegenfinanzierung es geben soll.

Die CDU-Fraktion hatte die Absetzung der Straßenausbaubeitragsgebühren für das Stadtgebiet Pattensen erstmals bereits 2018 beantragt und diese Forderung jetzt noch einmal aktualisiert. Die Fraktion weist auf die ungleiche Belastung für Grundstückseigentümer bei der aktuellen Regelung hin, in der nur die Anwohner der zu sanierenden Straßen an den Kosten beteiligt werden. Zudem verursache die Erhebung der Gebühren auch einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Die Fraktion fordert jetzt, die Gebühren rückwirkend zum 1. Januar 2020 außer Kraft zu setzen.

SPD will Strabs zum 1. Januar 2021 absetzen

Auch die SPD-Fraktion will die Beiträge abschaffen, wie der stellvertretende Vorsitzende Jens Ernst in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses erläuterte. „Allerdings schlagen wir vor, die betreffende Satzung erst zum 1. Januar 2021 abzusetzen“, sagte er. Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung solle das Jahr nutzen, um eine geeignete Gegenfinanzierung zu finden. Ernst fragte zudem, ob die noch nicht komplett erhobenen Beiträge für die in den vergangenen Jahren installierte LED-Straßenbeleuchtung mit einer Abschaffung der Strabs entfallen würden. Der Erste Stadtrat Axel Müller verneinte das. Alle Beiträge, die bis zur Abschaffung der Strabs rechtsgültig sind, können auch anschließend noch erhoben werden, erläuterte er.

CDU fordert Abschaffung der Gebühren bereits 2020

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jonas Soluk zeigte sich jetzt in einer Pressemitteilung irritiert über diese Frage. „Hätte die SPD jemals ein Gespräch mit uns als antragstellende Fraktion gesucht oder fünf Minuten in der Sache recherchiert, dann hätte sie erkannt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen ausstehenden Strabs-Abrechnungen und einer Verschiebung des Aufhebungstermins“, teilt Soluk mit. Er wirft der SPD weiterhin vor, keine Konzepte für eine Gegenfinanzierung entwickelt zu haben. Soluk verweist darauf, dass seine Fraktion zahlreiche Einsparvorschläge für den aktuellen Haushalt gemacht habe. Die CDU-Fraktion bleibe bei ihrer Forderung: „Die Strabs gehört abgeschafft – und zwar sofort“, sagt Soluk.

Unabhängige fordern konkrete Gegenfinanzierung

Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) sagte in der Sitzung, dass die Stadt eine nachhaltige Gegenfinanzierung entwickeln müsse. Es könne keine dauerhafte Lösung sein, die entfallenden Beträge jedes Jahr durch neue Einsparungen im Haushalt aufzufangen. Dem schließt sich auch die UWG/UWJ-Gruppe an. „Wir wollen die Strabs in dieser Form auch nicht mehr. Doch ohne eine konkrete Gegenfinanzierung, erteilen wir der Absetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine klare Absage“, sagte der Fraktionsvorsitzende Dirk Meyer.

Freie Wähler schlagen Sondersteuer vor

Auch die Fraktion der Freien Wähler Pattensen wird der Strabs-Abschaffung nur bei gesicherter Gegenfinanzierung zustimmen, teilt der Vorsitzende Hans-Friedrich Wulkopf mit. Es sei die Aufgabe der Verwaltung, dem Rat „einen gesetzeskonformen Weg aufzuzeigen“. Einer Erhöhung der Grundsteuer wollen die Freien Wähler nicht zustimmen. „Unsere Vorstellungen gehen eher dahin, eventuell eine Straßenbau-Sondersteuer für alle Einwohner aus dem Stadtgebiet einzuführen“, sagt Wulkopf.

Verband Wohneigentum legt Fragenkatalog vor

Für die Abschaffung der Strabs setzt sich auch der Verband Wohneigentum Pattensen ein. Der Vorsitzende Karl-Heinz Schieweg legte den Fraktionen eine Liste mit sieben Fragen rund um das Thema vor. Darin will er unter anderem wissen, weshalb die Fraktionen eine Erhöhung der Grundsteuer als Gegenfinanzierung ablehnen. „Die Fragen richten sich an alle Ratsmitglieder, also auch an die Bürgermeisterin“, sagte Schieweg. Schumann und die Vertreter der Fraktionen kündigten an, dass sie die Fragen in den kommenden Tagen beantworten werden.

Eine Empfehlung gab der Finanzausschuss nicht ab. Das Thema wurde als beraten angesehen. Im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss am Dienstag wurde der Antrag zur Abschaffung der Strabs in die Fraktionen gezogen. Deshalb wird darüber in der Ratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, noch nicht entscheiden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

