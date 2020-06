Pattensen

Wer hat nachts nicht schon mal von Eis geträumt? Einer, dem es regelmäßig so geht, ist Frank Blume aus Schulenburg. Nichts hält den 54-Jährigen noch zwischen Kopfkissen und Bettdecke, wenn ihm neue Rezeptideen in den Sinn kommen. So erst wieder geschehen vor etwa drei Wochen, morgens um 4 Uhr. „Ich musste die Idee gleich in die Tat umsetzen“, sagt Blume, denn: „Ich möchte das Ergebnis ja auch sofort wissen.“

So seien neben konventionellen Sorten auch schon Sellerie- und Tomateneis, Lakritz-, Bier- und Prosecco-Eis entstanden, berichtet Frank Blume, der das Handwerk in einem einwöchigen Crashkurs in einer Eisfachschule gelernt hat, seitdem autodidaktisch arbeitet und auf die Zubereitung mit ausschließlich natürlichen Zutaten schwört.

Frank Blume kreiert Eissorten

Jetzt, als er gerade die Kühlkammer seiner Eismanufaktur betreten will, um die tiefgefrorenen Erdbeeren zu holen, trifft auch seine Mitarbeiterin ein, die den Transporter mit Ware und Material für den Eisstand in Pattensen bestückt. „Ich habe ein Zwölf-Frucht-Multivitamin-Eis gemacht“, schwärmt Blume ihr vor. Unüberhörbar ist der Stolz in seiner Stimme. Doch er unterbricht sich selbst, als er feststellt: „Oh, ich habe es noch gar nicht abgewogen.“

Also: Papierkladde raus, wiegen, den Materialeinsatz schriftlich fixieren, und dann darf die Mitarbeiterin nach Pattensen fahren, um dort Eishungrigen Waffeln und Becher zu füllen. 2018 und 2019 hat Blume etwa drei Tonnen Eis pro Jahr vermarktet, die eigene Produktion ist neu.

Vor 17 Jahren Leuchtenfirma gegründet

Wenn man Frank Blume bei seiner Arbeit beobachtet, macht es den Anschein, als hätte er nie etwas anderes getan. Doch der Schein trügt. Als 15-Jähriger sei er in die Lehre gegangen, erzählt der gelernte Elektroinstallateur. Es folgte ein Abstecher in ein Industrieunternehmen, in dem er seinen Meister machte, bevor er vor 17 Jahren eine Leuchtenfirma gründete. Zu einer Zeit, als die LEDs noch in den Kinderschuhen steckten, baute er sie aus Taschenlampen aus und lötete sie zusammen.

Auch hier tüftelte Blume so lange, bis die Zeit reif für eine zweite, eine Leuchtendesignfirma war, die heute Kreuzfahrtschiffe mit einem ausgeklügelten Lichtsystem und entsprechenden Sonderlösungen ausstattet. Mit der Blum'schen Beleuchtung seien bis heute etwa 30 Jachten mit einer Länge zwischen 80 und 180 Metern auf den Weltmeeren unterwegs. Auch Brücken und Fassaden von Möbelhäusern leuchten mit dem Prädikat „Made in Pattensen“.

So teuer wie ein Mittelklassewagen

Zurück zum Eis. Eis ließ Blume schon als Kind dahinschmelzen, erinnert er sich, als er die Mixtur aus Erdbeeren, Wasser, Inulin – ein pflanzlicher Füllstoff – und Zucker in das Gerät schüttet, das wie eine Waschmaschine aussieht. Die Trommel in diesem alugebürsteten Klotz, der mit 35.000 Euro so viel kostet wie ein Mittelklassewagen, kühlt den Inhalt auf Minus 40 Grad runter und quittiert die Vorbereitung nach zehn Minuten mit einem Eis, in das man sich sprichwörtlich reinlegen könnte.

Doch nicht nur Schokolade, Vanille und Erdbeere gibt es bei den Blumes. „Ich habe gerade Schwarze Johannisbeere da, Cassis, die musst du mal probieren“, lockt Blume eine Kundin, die gerade den Kopf zur Eismanufaktur reinsteckt. Leuchtenfirma, Leuchtendesignfirma, Café und Eismanufaktur. Was kommt als Nächstes? „Nichts mehr“, sagt Frank Blume und lacht kopfschüttelnd: „Ich will ja nicht bis zu meinem Lebensende malochen.“

Von Marian Prill