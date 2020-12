Pattensen-Mitte

Eine kleine vorweihnachtliche Überraschung hat Stefanie Behrends, Vorsitzende der Frauen Union ( FU) Pattensen, an zwei Senioreneinrichtungen in Pattensen-Mitte übergeben. „Wir wollten den Bewohnern ein Lächeln auf die Lippen zaubern“, sagte Behrends. „Auch die Mitarbeiterteams haben von uns eine süße Überraschung als kleines Dankeschön für ihre herausfordernde Arbeit bekommen.“

Mit ihren Mitstreiterinnen in der FU hatte Behrends insgesamt rund 190 kleine Tüten mit einzeln verpackten Süßigkeiten zusammengestellt, ein Gedicht und ein gemalten Nikolausbild beigefügt und diese an die Leitungen der Einrichtungen des CMS Pflegewohnstifts an der Koldinger Straße und des DSG Pflegewohnstifts an der Schützenallee übergeben. In den Vorjahren sind FU-Mitglieder am Nikolaustag zum gemeinsamen Singen und Vorlesen von Gedichten in den Einrichtungen gewesen. In diesem Jahr verhinderten es die Corona-Maßnahmen des Landes.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode