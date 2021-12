Pattensen-Mitte

Eine vorweihnachtliche Überraschung haben Mitglieder der Frauen-Union Pattensen den Bewohnerinnen und Bewohnern des CMS Pflegewohnstifts an der Koldinger Straße und des DSG Pflegewohnstifts an der Schützenallee zum Nikolaustag beschert. Hedwig Löffel, Helga Presuhn und Siegrid Liefers füllten rund 200 Nikolaustüten mit einzeln verpackten Süßigkeiten, einem Gedicht als Gruß und einem gemalten Nikolausbild und übergaben diese an die Leitungen der Pflegeheime.

Vor Beginn der Corona-Pandemie sei die Frauen-Union jedes Jahr am 6. Dezember mit Mitgliedern im CMS Pflegewohnstift zu Gast gewesen, um mit den dort lebenden Menschen Lieder zu singen und Gedichte vorzutragen. „Wir haben uns dafür entschieden, auch dieses Jahr den Bewohnerinnen und Bewohnern am Nikolaustag ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern“, sagt Stefanie Behrends, Vorsitzende der Pattenser Frauen-Union. „Auch die Mitarbeiterteams haben von uns eine süße Überraschung als kleines Dankeschön für ihre herausfordernde Arbeit bekommen. Wir sind uns sicher, dass solche kleinen Wertschätzungen in der aktuellen Zeit nicht oft genug passieren können“, sagt Behrends weiter.

Von Mark Bode