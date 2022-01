Pattensen

Zwei Pattenserinnen haben sich am Sonnabend wegen eines Autos so sehr in die Haare gekriegt, dass der Fall nun die Polizei beschäftigt. Nach Polizeiangaben eskalierte der Streit gegen 18.25 Uhr auf einem Hinterhof im Bereich Am Stadtgraben. Es sei bei der Auseinandersetzung zwischen den Anwohnerinnen um eine „vermeintliche Sachbeschädigung“ an einem Fahrzeug gegangen, wie das zuständige Kommissariat in Springe berichtet. Zur Art des Schadens äußerte sich die Polizei nicht.

Weitere Einsatzmeldungen aus Pattensen lesen Sie in unserem Polizeiticker

Danach sei es zu wechselseitigen Übergriffen und sogar Körperverletzungen gekommen, die sich jedoch als nicht schwer erwiesen hätten. Weder die 68-Jährige noch die 61-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Gegen beide Frauen wurden gleichwohl Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, gegen die 61-Jährige zudem wegen Sachbeschädigung am Auto.

Von Johannes Dorndorf