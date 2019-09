Pattensen-Mitte

Viele Freibäder in der Region schließen oder haben schon geschlossen, das Freibad in Pattensen bleibt geöffnet. Und zwar bis die Bauarbeiten im Hallenbad abgeschlossen sind.

Die Temperatur im beheizbaren Freibad wird auf 23 Grad Celsius gehalten, kündigt Badmanager Fred Oeltermann an. Das Freibad ist geöffnet Mittwoch von 9 bis 19 Uhr; Donnerstag von 9 bis 15 Uhr; Freitag von 9 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 17 Uhr. Das Frühschwimmen startet montags bis freitags bereits um 6 Uhr.

Bis 19 Uhr können Besucher durchgehend schwimmen und rutschen. Kinderspielplatz, Beachvolleyball, Handballtore und Trampolin stehen für die Aktiven ebenso zur Verfügung wie eine großzügige, windgeschützte Liegewiese zum Ausruhen.

Das Freibadgelände kann darüber hinaus für ein Zeltlager oder eine Familienfeier genutzt werden. Weitere Infos unter www.pattenserbad.de oder über info@pattenserbad.de.

Sauna ab sofort wieder geöffnet

Auch an der Sauna wurden Sanierungsarbeiten ausgeführt, diese waren aber nicht so aufwendig. Dort läuft der Betrieb ab Mittwoch, 3. September, wieder normal.

Die Öffnungszeiten sind am Dienstag (Herren) von 14 bis 21 Uhr; am Mittwoch (gemischt) von 14 bis 21 Uhr; am Donnerstag (Damen) von 9 bis 21 Uhr sowie am Freitag (gemischt) von 14 bis 21 Uhr.

Am Samstag, Sonntag und Montag wird die Sauna jeweils nur für Gruppen ab fünf Personen geöffnet. Die Gruppe muss vorher angemeldet werden – unter Telefon (05101) 84051 oder per E-Mail an info@pattenserbad.de.

Die Stadt hat für den gesamten Aufwand am Bad 340.000 Euro bereit gestellt. Sind die Arbeiten an Hallenbadbecken und am Lehrschwimmbecken abgeschlossen, müssen die Becken gereinigt und wieder befüllt werden. Derzeit rechnet Oeltermann Ende September mit der Wiedereröffnung des Hallenbads.

Von Kim Gallop