Pattensen-Mitte

Die Öffnung des Pattenser Bads muss um mindestens eine Woche verschoben werden. Das teilt der Geschäftsführer der Hallen- und Freibad Betriebs GmbH, Fred Oeltermann, mit.

Seit Montag erlaubt das Land eine Öffnung von Freibädern in der Corona-Krise, allerdings unter Auflagen. „Wir hatten das Freibadbecken mit Wasser gefüllt. Kurz darauf war es fast leer und der Technikkeller stand unter Wasser“, sagt Oeltermann. Glücklicherweise sei die Technik dabei nicht beschädigt worden. Ursache für den Ablauf des Wassers war Oeltermann zufolge offenbar eine Rohrverbindung, die sich am Zulauf gelöst hatte.

Technisches Problem im Bad

„Davon gehen wir zumindest im Moment aus. Das konnten wir bereits mit Bordmitteln beheben.“ Jetzt sei noch ein Funktionstest geplant. Anschließend werde das Becken wieder mit Wasser gefüllt und aufgeheizt. „Sollte dies wirklich der Fehler gewesen sein, haben wir noch Glück im Unglück gehabt“, sagt Oeltermann. Denn viele Rohre verlaufen auch unterhalb der Erde. Wären diese beschädigt, hätte der gesamte Bereich ausgeschachtet werden müssen, was Zeit gebraucht hätte.

Fast gleichzeitig tauchte Oeltermann zufolge noch ein weiteres Problem auf: Die Regelungstechnik nahm aufgrund einer Störung den Betrieb nicht auf. Zwei ehrenamtliche Mitglieder der Arbeitsgruppe Energie-Wasser-Technik konnten den Fehler jedoch beheben. „Technische Fehler dieser Art tauchen immer wieder mal auf, wenn das Bad längere Zeit nicht in Betrieb war. Das ist nicht ungewöhnlich“, sagt Oeltermann.

Freibad öffnet voraussichtlich am 1. Juni

Das Freibad soll jetzt voraussichtlich am Montag, 1. Juni, geöffnet werden. „Wir brauchen Zeit, um die 1,4 Millionen Liter Wasser erneut einzufüllen und anschließend auch auf eine angenehme Temperatur zu heizen.“ Das Wasser habe zu Beginn lediglich etwa acht Grad. Bei der Eröffnung soll es 23 Grad warm sein.

Eine Rohrverbindung am Zulauf im Pattenser Bad hat sich gelockert. Quelle: privat

Oeltermann hat sich mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover über die dann im Bad geltenden Regeln abgestimmt. In Zeiteinheiten von jeweils 90 Minuten sollen rund 180 Gäste eingelassen werden. In das Freibadbecken dürfen jeweils 60 Schwimmer. So kann die geltende Abstandsregel von 1,5 Meter pro Person eingehalten werden.

Eintrittspreis soll sinken

„Wir gehen davon aus, dass die meisten Besucher zurzeit nur wegen ein paar Schwimmrunden kommen und die Zeit dafür ausreicht“, sagt Oeltermann. Bei gutem Wetter im Sommer sind Familien jedoch häufig auch mal einen halben Tag oder länger im Bad. „Dann müssen wir die Situation erneut bewerten.“ Die jeweils geltenden Regeln werden auch auf der Seite freizeitbad-pattensen.de erläutert.

Die Preise werden während der Corona-Krise sogar etwas sinken. Statt bisher 3,50 Euro zahlen Erwachsene nur 3 Euro. Bei Kindern und Jugendlichen bleibt es bei 2 Euro. „Wir werden nur Bargeldbezahlung anbieten und wollen zur Vermeidung vor Warteschlangen möglichst wenig Geldstücke hin- und herschieben.“ Der ebenfalls von der GmbH betriebene Kiosk wird zu Beginn noch nicht geöffnet sein. Oeltermann geht davon aus, dass die Gäste noch nicht so viel Bedarf daran haben. „Es ist für uns eine Personalfrage. Wenn wir merken, dass der Bedarf da ist, werden wir auch öffnen“, sagt er.

Hallenbad bleibt dicht

Das Hallenbad muss vorerst noch geschlossen bleiben. Der Fünf-Stufen-Plan des Landes sieht den Beginn der vierten Stufe zurzeit für den 8. Juni vor. Teil davon ist auch die Öffnung von Hallenbädern. „Unser Hallenbad steht jetzt schon bereit. Das können wir jederzeit öffnen“, sagt Oeltermann.

Von Tobias Lehmann