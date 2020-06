Pattensen

Die technischen Probleme sind überwunden, das Freibad in Pattensen eröffnet am Mittwoch, 3. Juni, die Saison. Das teilte jetzt Fred Oeltermann mit, Geschäftsführer des Hallen- und Freibads in Pattensen. Wegen der Corona-Pandemie gelten für alle Besucher einige neue Regeln.

Der Start in die Freibadsaison hatte sich etwas verzögert, weil beim Befüllen des großen Beckens eine Undichtigkeit entdeckt wurde. Doch der defekte Zulauf ist inzwischen repariert worden.

Anzeige

Um noch mehr Sicherheit für Gäste und Personal zu bieten, sind neue Regeln eingeführt worden. Das Badteam, so Oeltermann, setze auf die Eigenverantwortung der Badegäste, die Haus- und Badeordnung zu beachten. Aber auch das Personal werde das Verhalten beobachten und, falls nötig, eingreifen.

Weitere HAZ+ Artikel

Mund-Nasen-Bedeckung muss dabei sein

Beim Betreten und Verlassen des Geländes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf allen Wegen, ob auf dem Gelände oder im Wasser, ist ein Abstand von zwei Metern einzuhalten. Im Eingangsbereich ist Gelegenheit zur Händedesinfektion. Fürs Händewaschen steht Seife an den Waschbecken zur Verfügung.

Die Flächen werden von den Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert, wenn die Belegung der Becken wechselt. Die Freibadumkleiden stehen nicht zur Verfügung. Geduscht werden darf nur vor dem Schwimmen.

An den Freibad-Warmduschen dürfen sich maximal je zwei Frauen und zwei Männer aufhalten, außerdem gibt es Kaltduschen an den Durchschreitebecken. Auch in den Sanitäranlagen dürfen sich maximal jeweils zwei Frauen und zwei Männer aufhalten.

Eintritt ist in Blocks von 90 Minuten möglich

Nach Auskunft des Badmanagements wurden die freien Öffnungszeiten, Blockeintrittszeit genannt, mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Vereine und Gruppen gewählt, die regelmäßig im Bad trainieren. Ein Block umfasst jeweils 90 Minuten.

Folgende Blockeintrittszeiten stehen für Badegäste von Montag bis Freitag zur Verfügung: 8 bis 9.30 Uhr Frühschwimmen; 10 bis 11.30 Uhr; 12 bis 13.30 Uhr; 14 bis 15.30 Uhr; 16 bis 17.30 Uhr. Sonnabends und sonntags ist das Schwimmen ab 10 Uhr blockweise möglich. Das Gelände muss nach dem Ende der jeweiligen Blockzeit verlassen werden

Geschwommen werden kann ohne Mund-Nasen-Bedeckung, aber die Schwimmer müssen im Kreisverkehr auf den abgeleinten Bahnen bleiben. Flossen und Spielgeräte sind nicht erlaubt, die Rutsche ist nicht in Betrieb.

Ermäßigung für Mitglieder des Rettungsrings

Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro Eintritt, Erwachsene 3 Euro. Für das Frühschwimmen zahlen Mitglieder des Bad-Fördervereins Rettungsring 2 Euro.

Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, werden pro Zeitblock maximal 180 Personen eingelassen. Im Freibadbecken dürfen sich gleichzeitig bis zu 55 Badende aufhalten, im Planschbecken maximal vier Kinder.

Nach Auskunft des Badteams orientieren sich die Regeln an den Verordnungen des Landes, des Landesgesundheitsamtes, der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und dem Leitfaden des Deutschen Schwimmverbandes.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop