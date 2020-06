Pattensen

Noch etwas zurückhaltend ist am Mittwoch der Start des Pattenser Bads in die aktuelle Freibadsaison verlaufen. Das lag wohl nicht nur an den aktuellen Verhaltensregeln im Zuge der Corona-Pandemie, sondern auch am Wetter.

„Wir haben unter Einhaltung der Hygieneregeln am Mittwochmorgen zahlreiche Frühschwimmer gehabt. Danach wurde es ruhiger“, berichtet Hallen- und Freibadgeschäftsführer Fred Oeltermann. 15 Badegäste kamen im Laufe des Tages noch dazu.

Besucher müssen eine Maske mitbringen

Für den Freibadbesuch ist es nunmehr erforderlich, beim Betreten und Verlassen des Geländes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zudem ist ein Abstand von zwei Metern einzuhalten. Im Eingangsbereich besteht die Gelegenheit zur Händedesinfektion.

Geduscht werden darf nur vor dem Schwimmen. Geschwommen werden kann ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Die Schwimmer müssen auf den abgeleinten Bahnen bleiben und getrennte Ein- und Ausstiege am Becken nutzen. An den Freibad-Warmduschen dürfen sich maximal je zwei Frauen und zwei Männer aufhalten. Außerdem gibt es Kaltduschen an den Durchschreitebecken. Auch in den Sanitäranlagen dürfen sich maximal jeweils zwei Frauen und zwei Männer aufhalten.

Im Eingangsbereich zum Freibad wird gesondert markiert auf die Abstandsregelungen hingewiesen. Quelle: Torsten Lippelt

Kühleres Wetter hält Gäste ab

Ursprünglich sollte das Freibad bereits in der Woche vor Pfingsten geöffnet werden. Ein Rohrbruch an der Zuleitung zum Freibad sorgte jedoch für eine Verschiebung um eine Woche. „Aufgrund der Wetterberichte erwarten wir in den nächsten Tagen keinen großen Besucheransturm“, sagt Oeltermann. So wird es wohl vorerst nicht zur eingeplanten Maximalsituation kommen, bei der höchstens 180 Personen innerhalb der jeweiligen Blockeintrittszeit von 90 Minuten oder maximal 55 Badende zugleich im Becken zugelassen sind.

„Wir können wohl in Ruhe beobachten, ob die nunmehr praktizierten Baderegeln im Alltagsbetrieb so funktionieren wie von uns vorgesehen“, sagt Oeltermann. Dabei setzt das Mitarbeiterteam auf die Eigenverantwortung der Badegäste. Das Personal werde das Verhalten aber beobachten und, falls nötig, eingreifen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05101 ) 84051 und im Internet unter www.freizeitbad-pattensen.de.

Von Torsten Lippelt