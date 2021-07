Pattensen

Sie stehen für Bürgernähe und Transparenz, betont Horst Harry Raese, Vorsitzender der Freien Wähler in Pattensen, im kürzlich veröffentlichten Wahlprogramm seiner Partei. Derzeit ist die Partei mit zwei Mitgliedern im Rat der Stadt vertreten. „Schön wäre, wenn es zukünftig drei sind“, sagt Raese mit Blick auf die Kommunalwahl am 12. September.

Ein besonderes Anliegen für Raese sind „bürgerfreundliche Öffnungszeiten im Rathaus“. Alle vier Wochen sollte das Bürgerbüro auch sonnabends öffnen. „Wer in der Woche arbeiten muss, würde sicherlich gerne am Wochenende einen neuen Personalausweis beantragen“, sagt der Vorsitzende der Freien Wähler. Zwar sieht er auch den Aspekt, dass Mitarbeiter ihr Wochenende genießen sollen, doch eine Öffnung einmal pro Monat sei vertretbar.

Gewerbegebiet soll erweitert werden

Zudem solle das Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte, dessen Entwicklung sich aufgrund einer Feldhamsteransiedlung verzögert, zügig ausgebaut werden. Es sei für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich. Außerdem steigere dies die Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Kleingewerbe in den Ortsteilen Pattensens, beispielsweise in Schulenburg , müsse laut Raese ebenfalls die Möglichkeit zum Wachsen erhalten. „Wir sind eine Gemeinde und dürfen nicht immer nur auf die Kernstadt schauen“, sagte Raese.

Er wünscht sich auch einen neuen Standort für den Stadtbetriebshof. „Der ist den Mitarbeitern nicht mehr zumutbar“, sagte der Vorsitzende. „Dort gibt es beispielsweise keine getrennten sanitären Anlagen für Männer und Frauen.“ Er wolle sich für eine Ansiedlung am Stadtrand einsetzen: „Irgendwo, wo es nicht stört. Direkt neben dem Rathaus ist es nicht schön.“

Mehr bezahlbarer Wohnraum gefordert

Eine „gemäßigte und nachhaltige Entwicklung von Neubaugebieten“ streben die Freien Wähler ebenfalls an. „Jeder Neubürger kostet der Stadt Geld“, betonte Raese. Er plädierte dafür, mehr Alten- und Sozialwohnungen in Pattensen zu schaffen. Daran mangele es. Immerhin sei in Schulenburg am Milchweg ein erster kleiner Schritt in diese Richtung unternommen worden.

Zudem soll der Ausbau von Radwegen in der Stadt forciert werden. Ihm sei es ein Dorn im Auge, dass Schüler auf dem Zweirad noch immer nicht problemlos durch die Altstadt zur KGS gelangen können. „Der Ausbau eines Radweges zieht sich unheimlich“, beklagte Raese. Auch Ladesäulen für Elektroautos und auch E-Bikes sollten in der Stadt schnell aufgestellt werden. Zudem sprach er sich dafür aus, dass sämtliche Ortsfeuerwehren erhalten bleiben. Ein Ausbau der stark sanierungsbedürftigen Gerätehäuser müsse schnell beginnen. „Die zeitgemäße Ausstattung zum Schutz der Feuerwehrleute ist wichtig“, sagte Raese.

Von Mark Bode