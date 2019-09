Reden/Koldingen

Zu einem Brand in der Alten Ziegelei in Pattensen-Reden ist am Mittwoch die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr gerufen worden. Nach Auskunft von Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann waren in dem Gebäudekomplex, der aus einigen Ruinen besteht, Gerümpel und Strauchwerk in Brand geraten.

„Es bestand die Gefahr, dass der Brand auf die einsturzgefährdeten Ruinen übergreifen könnte“, sagte Brüggemann. 15 Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen rückten mit vier Fahrzeugen aus, auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Der Brand ist mit dem Einsatz von zwei Rohren durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Quelle: Feuerwehr/Henning Brüggemann

Mit Wasser aus zwei Rohren konnte der Brand binnen weniger Minuten gelöscht werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 17.15 Uhr. Sachschaden entstand nicht. Die Brandursache ist unbekannt.

Während der Löscharbeiten war die Pattenser Straße gesperrt. Der Linienbus wich über Harkenbleck aus. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop