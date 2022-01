Pattensen-Mitte

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Stephan Krause noch berichtet, dass er die Gespräche mit Kundinnen und Kunden in seinem Friseursalon am Deisterplatz in Pattensen-Mitte vermisse. Damals musste der Friseurmeister sein Geschäft aufgrund des Corona-Lockdowns schließen. Inzwischen nerven ihn allerdings einige Debatten. „Es gibt nahezu niemanden, der nicht mindestens einen Satz zur Kontrolle des Impfstatus loswerden muss“, sagt Krause. Teilweise reagierten Kunden aufgebracht und aggressiv. Das sei allerdings die Ausnahme.

Lesen Sie auch So geht es Friseurmeister Stephan Krause während der Schließung

Seray Ay hatte ihren Friseursalon am Marktplatz vor etwa zehn Monaten – nach Ende des Lockdowns – eröffnet. Auch sie beklagt schlecht gelaunte Kunden. „Dieses Hin und Her macht einen fertig“, sagt Ay. „Manchmal wusste ich gar nicht mehr genau, welche Regel überhaupt gilt“, sagt die Friseurmeisterin rückblickend. Als für den Besuch beim Friseur die 2G-plus-Regel galt, habe sie etwa 40 Prozent weniger Kundschaft gehabt. „Da war sehr wenig bei uns los“, sagt sie. Sie sei dankbar, dass ihr Stammkunden die Treue gehalten hätten. „Einige betonten, dass sie schon nach vier statt sechs Wochen wiederkommen, um uns zu unterstützen“, berichtet Ay. Das habe ihr geholfen, die schwierigen Wochen zu überstehen. Mit der inzwischen wieder geltenden 3G-Regel habe der Andrang zugenommen. Doch Ay werde noch nicht euphorisch. „Den Gewinn lege ich beiseite, weil ich nicht weiß, ob es wieder einen Lockdown oder andere Einschränkungen geben wird.“

2021 war Jahr mit Hochs und Tiefs

Krause habe im vergangenen Jahr „viele Hochs und Tiefs erlebt“. Die Kundenfrequenz sei weiterhin vermindert. „Vielleicht ist es einigen zu mühsam, extra einen Corona-Test zu machen“, sagt er. „Andere haben während des Lockdowns festgestellt, dass sie gar nicht unbedingt alle vier Wochen zum Friseur gehen müssen. Es reicht auch alle sechs oder acht Wochen.“ Und: „Wer womöglich noch in Kurzarbeit ist und sparen muss, streicht am ehesten den Friseurbesuch. Dafür habe ich sogar Verständnis.“ Der Friseurmeister gesteht, innerhalb des vergangenen Jahres mehrfach an das Hinschmeißen gedacht zu haben. Doch er habe Verantwortung für seine fünf Mitarbeiter.

Stephan Krause betreibt Friseursalons in Pattensen-Mitte und Hannover. Quelle: Mark Bode

Viel mehr als die geringeren Einnahmen sei das Kontrollieren des Impfnachweises belastend. „Einige fangen bei der Frage nach dem Nachweis an zu pöbeln“, sagt Krause. Der Filialleiter sei beispielsweise kürzlich von einem Mann mehrfach als „Arschloch“ bezeichnet worden. „Das geht gar nicht“, sagt Krause. „Ich akzeptiere nicht, dass meine Mitarbeiter als Fußmatte benutzt werden. Es ist eine extrem angespannte Situation“, sagt er. Er erkläre bei Nachfragen immer, dass er nicht das Gesetz brechen wolle und deshalb auf das Vorlegen des Nachweises bestehe. Doch nicht alle Reaktionen fallen negativ aus. „Es gibt auch erfreuliche Begegnungen, bei denen die Personen sagen, dass sie dankbar für die Kontrolle sind. Es trägt schließlich zum Schutz jedes Einzelnen bei.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Krauses Salon galt schon vor Verordnung FFP2-Pflicht

Die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter sowie der Kundinnen und Kunden sei den beiden Friseurmeistern wichtig. „Wir testen uns zur eigenen Sicherheit alle zwei Tage“, sagt Ay. Krause dürfe zwar nicht nach dem Impfstatus seiner Mitarbeiter fragen, doch diese hätten alle von sich aus erklärt, vollständig geimpft zu sein. Die Mitarbeiter tragen nicht erst seit der behördlichen Vorgabe bei der Arbeit eine FFP2-Maske. „Wir hatten das schon früh im vergangenen Jahr eingeführt“, sagt Krause. Er habe kein Verständnis für Berufskollegen, die noch immer ohne Maske Haare schneiden. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt er.

Seray Ay und ihre Mitarbeiter testen sich alle zwei Tage. Quelle: Mark Bode

Obwohl es laut Verordnung wieder erlaubt ist, verzichtet Krause weiterhin auf einen Trockenhaarschnitt. Damit möchte er seine Mitarbeiter schützen. Er akzeptiere von Ungeimpften Kunden lediglich einen tagesaktuellen Test. „Wenn der noch keine 24 Stunden alt, aber vom Vortag ist, akzeptieren wir den nicht“, sagt Krause. Wem das nicht passe, der müsse nicht zu ihm kommen.

Friseurmeister Krause: „Impfgegner verhalten sich unsolidarisch.“

Trotz des Unmutes von Kunden über die Kontrollen der Impfnachweise: Ay hofft, dass die 3G-Regel für den Friseurbesuch bestehen bleibt und sie sich darauf verlassen könne. „Ich hoffe, dass es spätestens zum Sommer hin wieder bergauf geht und die Infektionszahlen zurückgehen“, sagt sie. „Aber ich wage es nicht, zu weit in die Zukunft zu blicken.“ Krause befürwortet ebenfalls die 3G-Regel. „Friseure können nicht einerseits sagen, dass sie systemrelevant sind und andererseits dann einen gewissen Kundenkreis aussperren. Das passt nicht zusammen.“ Allerdings erklärt er auch: „Impfgegner verhalten sich unsolidarisch.“ Er würde jedem raten, sich impfen zu lassen. Das sei aus seiner Sicht der einzige Weg aus der Pandemie.

Von Mark Bode