Pattensen

Sibylle Maurer-Wohlatz ist Pattensens Naturschutzbeauftragte. Für das neue Jahr hat sie ein paar Wünsche. Diese könnten die Pattenser Bürger relativ leicht umsetzen – und damit die Natur schonen. Das sind ihre fünf Tipps:

Spazieren gehen mit einer Tüte zum Müllsammeln: So kann man vermeiden, dass Plastik und anderer Wohlstandsmüll in die Flüsse und damit letztendlich in die Meere gelangen und dort die Lebewesen schädigen. Das ist besonders wichtig, weil die für das Frühjahr geplanten gemeinsamen Müllsammelaktionen alle nicht stattfinden durften.

Heimische Gehölze statt Exoten: Kirschlorbeer und Koniferen sind für unsere vom Aussterben bedrohten Insekten völlig wertlosen. Wer eine Hecke aus diesen Pflanzen hat, könnte diese nach und nach durch wertvolle und hübsche heimische Arten, wie beispielsweise Hainbuche, Eibe, Hasel oder niedrige Weidenarten, ersetzen. Eine Broschüre mit Tipps dazu steht im Internet unter www.bund-region-hannover.de zum Download bereit.

Eine wilde Blumenwiese mit vielen verschiedenen bunten Blumen lässt sich auch im heimischen Garten leicht anlegen – und trägt zudem zum Artenschutz bei. Quelle: imagebrokerimagebroker

Alternativen zum Rasenmähen: Nicht immer ist es sinnvoll, den Rasen zu mähen. In den vergangenen besonders heißen und trockenen Jahren hat es sich bewährt, den Rasen nur ganz selten zu mähen. Je länger die Halme sind, umso mehr Verdunstungskälte entwickelt sich an ihnen. So bleibt der Rasen deutlich länger grün – auch ohne Bewässerung. Eine sinnvolle Alternative ist zudem das Anlegen einer Wildblumenwiese. Dazu sticht man zunächst die Rasendecke ab. Die Rasenstücke lassen sich umgedreht gut kompostieren. Dann harkt man den Boden glatt und legt das Blumensaatgut auf die Fläche auf, ohne es danach mit Erde zu bedecken. Mit etwas Sand vermischt lässt sich das Saatgut besser aussäen. Wie die Wiese dann geschnitten und gepflegt wird, steht in der Broschüre „Wildblumenwiese anlegen“, die es ebenfalls zum Download gibt.

Hecken schneiden, aber richtig: Jetzt im Winter werden vielerorts Hecken geschnitten. Von Zeit zu Zeit ist das auch wichtig. Oft reicht ein behutsamer Schnitt, um Wege freizuhalten oder die Hecke in der Höhe zu stutzen. Ein Kahlschlag entlang einer ganzen Hecke bedeutet hingegen den Tod von unendlich vielen Tieren. So etwa von Insekten, die dort überwintern, sowie Vögeln, die dort schlafen und Schutz suchen. Vor allem aber fehlen Blüten und Beeren, die für alle Tiere, die auf Nektar, Pollen und Früchte angewiesen sind, wichtig sind. Deshalb ist es ratsam, eine Hecke in kleine Abschnitte einzuteilen. In jedem Winter kommt nur ein Abschnitt dran. Bis Ende Februar dürfen Hecken in der freien Landschaft noch geschnitten werden. Danach beginnt die Brutzeit.

Wer den Lebensraum von Insekten und Vögeln schützen will, schneidet seine Hecke in Etappen. Quelle: Nestor Bachmann, dpa Themendienst

Auf das Salzstreuen verzichten : Salz zu streuen ist Gift für Bäche, Hundepfoten, Bäume und Pflanzen. Alternativen zum Tausalz sind Sand oder feiner Splitt. Diese lassen sich ganz leicht wieder zusammenfegen und zwischenlagern und können erneut verwendet werden. Doch nicht nur aus Umweltschutzgründen lohnen sich die Alternativen. Denn bei besonders niedrigen Temperaturen ist Salz nicht mehr wirksam. Der Boden überfriert dann trotzdem.

Wer sich noch näher darüber informieren möchte, wie sich die Natur schützen lässt oder Broschüren wünscht, kann sich telefonisch an die Naturschutzbeauftragte Maurer-Wohlatz unter der Nummer (0160) 8416523 wenden.

Von Mark Bode