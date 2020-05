Pattensen

Das politische Leben in Pattensen nimmt wieder Fahrt auf. Am Mittwoch trafen sich die Mitglieder des Finanzausschusses zu einer nichtöffentlichen Sitzung, für die kommende Woche ist eine öffentliche Ratssitzung geplant. Dabei werden die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus eingehalten.

Deshalb ist es auch nötig, dass sich Zuhörer für die Ratssitzung am Dienstag, 19. Mai, anmelden. Die Plätze sind auf 20 begrenzt. Wer teilnehmen möchte, ruft die Stadtverwaltung unter Telefon (05101) 10010 an. Nur angemeldete Besucher werden eingelassen.

Sitze werden neu verteilt

Die Ratssitzung beginnt um 19 Uhr in der KGS Pattensen, Platz St. Aubin. Dabei wird die Neuverteilung der Sitze sowie der Vorsitzenden in den Fachausschüssen einen großen Raum einnehmen. Dies ist notwendig, weil die UWG die Fraktion mit der UWJ verlassen hat. Wegen der Verkleinerung der Fraktionen wird nicht jede Fraktion in jedem Ausschuss einen Sitz erhalten: Teilweise wird der einzige Sitz unter den kleinen Fraktionen UWG, UWJ und Freie Wähler ausgelost.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind der Bericht von Bürgermeisterin Ramona Schumann über die jüngsten Beschlüsse, Anfragen der Ratsmitglieder sowie Anfragen der Zuhörer.

