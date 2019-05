Pattensen-Mitte

Eine 66-jährige Pattenserin ist am Mittwoch gegen 12 Uhr am Rewe-Markt an der Göttinger Straße angefahren worden. Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass ein 75 Jahre alter Autofahrer aus Springe von der Koldinger Straße nach links in die Göttinger Straße einbiegen wollte. Zeitgleich überquerte die Fußgängerin die Koldinger Straße. „Beide hatten Grün, doch für Autofahrer gilt eine besondere Sorgfaltspflicht für Fußgänger“, sagte die Sprecherin.

Die Fußgängerin stürzte, als sie von dem Auto angefahren wurde. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Pattenserin kam mit leichten Verletzungen und einem Rettungswagen in eine Klinik.

Von Tobias Lehmann