Über das heiße Thema Straßenausbaubeiträge wird bei einer Podiumsdiskussion in Pattensen gesprochen. Zu dieser Veranstaltung lädt der Verband Wohneigentum (VWE) Pattensen für Freitag, 17. Januar, 19 Uhr, in den Calenberger Hof, Göttinger Straße 26, ein. Als Diskussionsteilnehmer sind neben Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) die Fraktionsvorsitzenden aller im Rat von Pattensen vertretenen Parteien eingeladen.

Anlass für die Diskussion ist der Antrag der CDU-Ratsfraktion, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) im Stadtgebiet von Pattensen abzuschaffen. Dieser Antrag wird in den kommenden Wochen in internen und öffentlichen Sitzungen diskutiert. In der Strabs ist bislang geregelt, dass sich die Anlieger finanziell beteiligen müssen, wenn ihre Straße grunderneuert wird.

Verband und Anlieger finden Strabs ungerecht

Der VWE Pattensen um den Vorsitzenden Karl-Heinz Schieweg lehnt die Strabs als ungerecht ab. Kommunale Straßen, Wege und Plätze stehen allen Verkehrsteilnehmern zur Nutzung zur Verfügung, aber nur wenige müssen die Sanierungskosten tragen.

Schieweg hat sich mit Anliegern der Straßen Neuer Weg (Pattensen-Mitte) und Grünes Tal (Schulenburg) zusammengetan. Diese beiden Straßen will die Stadt Pattensen im aktuellen Jahr grunderneuern lassen und die Besitzer von Grundstücken und Immobilien müssen einen Teil der Kosten bezahlen.

Öffentlichkeit vor Ratsbeschluss informieren

Der CDU-Antrag auf Abschaffung der Strabs werden vom VWE und von der Gruppe aus Anliegerinnen und Anliegern der Straßen Neuer Weg und Grünes Tal unterstützt, sagte Schieweg. Die Entscheidung über diesen Antrag werde weitreichende Auswirkungen sowohl politischer als auch finanzieller Art auf die Stadt Pattensen und ihre Bewohner haben. „Wir halten es deshalb für angebracht, vor der Entscheidung im Rat, die Entscheidungsgründe in einer öffentlichen Diskussion zu erörtern und auszutauschen.“

So soll die Podiumsdiskussion ablaufen: Jeder Diskussionsteilnehmer – das sind die Bürgermeisterin, die Fraktionsvorsitzenden und Schieweg – jeweils maximal fünf Minuten lang den eigenen Standpunkt erläutern. Anschließend ist ein Meinungsaustausch von maximal einer Stunde unter den Diskussionsteilnehmern vorgesehen. Danach sollen sich Fragen und Anregungen von den Zuhörern anschließen. Die Veranstaltung soll spätestens um 22 Uhr enden.

Gegner klären Anlieger auf, die später betroffen sind

Die Gruppe mit Schieweg und den Anliegern hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch alle Mitbürger im Stadtgebiet von Pattensen zu informieren, auf die in den kommenden Jahren Strabs-Zahlungen zukommen werden. Als Orientierung dient eine Liste der Stadt Pattensen mit den Straßen, die wegen ihres schlechten baulichen Zustands in den kommenden zehn Jahren grunderneuert werden sollen. Viele Anlieger wurden nach Auskunft von Schieweg in den vergangenen vier Wochen angesprochen.

Rund 200 der Betroffenen hätten mit einer Roten Karte schriftlich für die Abschaffung der Strabs gestimmt. Mitte Dezember hatten Schieweg und die Anliegergruppe zudem einen Infostand im Calenberg Center in Pattensen. „Innerhalb von sechs Stunden haben sich mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt unserer Forderung nach Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung schriftlich angeschlossen“, berichtet Schieweg.

Aktive spüren viel Frust bei Anwohnern

Bei den Hausbesuchen und beim Infostand hätten die Strabs-Gegner viele ausführliche persönliche Gespräche geführt. Es sei bei beiden Aktionen spürbar gewesen, dass sich „erschreckend viel Frust über die Art und Weise, wie in Pattensen wichtige Ratsentscheidungen herbeigeführt werden“, angesammelt habe, ergänzt Schieweg. „Fast alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner glauben, dass die Entscheidung über die Straßenausbaubeitragssatzung in kleinen Zirkeln getroffen wird.“ Der VWE und die Anlieger wollten mit der Podiumsdiskussion den Dialog mit den betroffenen Bürgern eröffnen.

