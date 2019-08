Pattensen

Hier steht ein Gullydeckel hoch und wird zur gefährlichen Stolperfalle. Dort geht abends eine Straßenlaterne nicht an, sodass die Passanten im Dunkeln stehen. Die Stadt Pattensen hat jetzt ein neues Instrument für ihr Beschwerdemanagement vorgestellt. Bürger können ihre Anliegen künftig über die mobile App mit dem Namen Meldoo vorbringen. Die Nutzung ist ab sofort möglich, die Verwaltung bearbeitet die Anfragen ab 1. September.

Ein zentrales Beschwerdemanagement gibt es bei der Stadt Pattensen seit zehn Jahren, sagte Stadtsprecherin Andrea Steding am Mittwochvormittag bei einem Pressetermin im Rathaus. „Die Bürger sollen nicht im Haus von Abteilung zu Abteilung durchgestellt werden.“

Der Name Gelbe Karte wird auch beim neuen System beibehalten. Die Anliegen der Bürger könnten aber mit der neuen App schneller verarbeitet werden. Die Einzelheiten werden in einem Flyer erläutert, der dem nächsten Herold beiliegt, dem amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Pattensen.

Wer die App nutzen will, braucht ein Smartphone oder Tablet. Die bundesweit einsetzbare Meldoo App der Firma leanact GmbH aus Braunschweig ist für die Nutzer kostenlos und kann vom App Store oder bei Google Play herunter geladen werden. Wer will, kann sich aber auch weiterhin per Anruf, Brief oder E-Mail melden.

Die einfache Handhabung hat die Stadt überzeugt

Der Vorteil für die Bürger sei die einfache Handhabung, versichert Marina Koch, die bislang für das Beschwerdemanagement bei der Stadt zuständig war. Besonders praktisch: Unter dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ kann direkt mit der Kamera ein Foto von einer defekten Straßenlaterne oder einem zerstörten Abfallkorb im Park gemacht werden.

In die App ist eine Karte integriert, so dass markiert werden kann, wo genau sich die Schadenstelle befindet. Vorteil für die Stadt: Die Stelle kann schneller gefunden werden.

Dann wird bei Meldoo noch mit einem Klick vorsortiert, zu welcher Kategorie die Beschwerde gehört. Dabei stehen insgesamt zwölf Bereiche wie Ampel, Beleuchtung, Spielplatz oder öffentliche Grünfläche zur Auswahl.

Altes System hatte seine Grenzen

Bisher hat die Stadt für das Beschwerdemanagement das elektronische System Tell Me genutzt. Doch das hatte seine Grenzen.

Unter anderem mussten Beschwerden, die per Postkarte, Brief oder E-Mail eingingen, mühsam per Hand eingepflegt werden. Das geht bei Meldoo schneller. Und es gibt eine Auswertung, zu welchem Bereich die meisten Beschwerden kommen. Außerdem erteilt das neue System automatisch eine Rückmeldung. Damit fühle sich der Bürger ernst genommen, sagt Koch.

Es sei der Anspruch der Stadt, immer eine Rückmeldung zu geben, sagt Steding. „Als Zeitfenster haben wir uns eine Woche gesetzt.“ Das sei nun leichter. „Einmal klicken und es geht ein standardisierter Text raus.“ Darin soll zunächst stehen, dass die Beschwerdemeldung bei der Stadt registriert wurde. Und später soll gemeldet werden, wenn das Problem erledigt ist.

Nutzer können die Meldungen der anderen sehen

Es könne auch ein Dialog mit anderen Nutzern entstehen, sagt Steding. Etwa, wenn jemand für eine vermeintliche Gefahrenstelle ein zusätzliches Verkehrsschild verlangt Dann könnten andere Nutzer protestieren, dass es sowieso schon zu viele Schilder an den Straßen der Stadt gibt.

Gleichzeitig kann der Nutzer sehen, ob schon jemand vor ihm die gleiche Beschwerde vorgebracht hat. „Es werden Cluster gebildet“, erläutert Koch, „das ist ein Vorteil für uns.“ Alle Anfragen zum gleichen Thema werden automatisch zusammengefasst.

Lesen Sie auch diese Berichte:

Trasse verbaut: Stadtbahnanschluss für Pattensen ist vom Tisch

Schließung Leinetalschule: Schumann nimmt Stellung zu Kritik

Von Kim Gallop