Wegen der Corona-Pandemie können die Konfirmations- und die Kommunionfeiern nicht wie geplant stattfinden. Die evangelischen und katholischen Gemeinden suchen teilweise noch nach neuen Terminen.

Die Kirchengemeinde Pattensen plant derzeit, dass am 26. September ab 14 Uhr und am 27. September ab 11 Uhr die Konfirmationen in St. Lucas Pattensen gefeiert werden. In Koldingen soll die Konfirmation am 27. September ab 9.30 Uhr stattfinden.

Für diese Planung ist die Gemeinde von Bedingungen wie vor den Beschränkungen wegen des Coronavirus ausgegangen. Sollten auch im September noch Einschränkungen bestehen, wird die Kirchengemeinde diesen Rechnung tragen und die feierlichen Gottesdienste entsprechend anpassen.

Gemeinden suchen noch nach Terminen

Für die Thomas-Kirchengemeinde in Schulenburg wird der neue Termin noch bekannt gegeben. Der Tauf- und Konfirmationsgottesdienst in der Hüpeder Kirche ist auf den 20. September verschoben. In Jeinsen ist die Konfirmation ebenfalls verschoben, der neue Termin in der St. Georg-Kirche wird noch bekannt gegeben.

Für die Erstkommunion der katholischen Kinder aus Hemmingen ( St. Johannes Bosco), Pattensen ( St. Maria) und Ricklingen gibt es noch keinen neuen Termin. Die Feier wird in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen stattfinden. Die Firmung für die Jugendlichen, die für Ende des Jahres geplant war, wird auf 2021 verschoben. gal