Pattensen-Mitte

Im Jahr 2020 hatten Christian und Christina Redeker das Projekt Gemüsebeet für Hobbygärtner gestartet. Seither ist die Anzahl der Parzellen an der Fläche am Redener Weg in jedem Jahr angestiegen. So auch für dieses Jahr. „Wegen der großen Nachfrage haben wir uns entschlossen, das Beet um eine weitere Reihe zu erweitern“, sagt Christina Redeker. Noch sind einige Parzellen verfügbar.

Etwa 25 Gemüsesorten wachsen im Beet

Das Prinzip des Gemüsebeets ist simpel: Wer möchte, pachtet eine Parzelle mit 25 oder 50 Quadratmetern für jeweils eine Saison, die etwa von Mitte Mai bis Ende Oktober läuft. Familie Redeker bestellt diese Fläche im Frühjahr mit etwa 25 Gemüsesorten. Vor Ort steht den Pächtern eine Auswahl an Gartengeräten zur Verfügung, um das eigene Beet in Ordnung zu halten. Auch Gießwasser ist vorhanden. Auf Wunsch geben die Redekers Anleitungen, was im Laufe des Sommers im Beet zu tun ist. „Wir lassen niemanden alleine im Gemüse stehen“, sagt Christina Redeker.

Das im eigenen Beet geerntete Gemüse können die Pächter für sich nutzen. Anmeldungen für die bevorstehende Saison sind bis zum 25. März möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gemuesebeet.info.

Von Mark Bode