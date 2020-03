Pattensen/Region

Den Traum wohl praktisch jedes Suchenden hat ein Mann aus Pattensen erlebt: Er hat beim Geocaching, einer Art elektronische Schnitzeljagd per GPS, einen Schatz gefunden. Die Polizei vermutet allerdings, dass es sich bei den zahlreichen Schmuckstücken um Diebesgut handelt und sucht jetzt die rechtmäßigen Eigentümer.

Zur Galerie Die Polizei Hannover sucht die rechtmäßigen Besitzer von mehreren Schmuckstücken.

Nach Auskunft der Polizei Hannover hat sich der Zufallsfund bereits am 31. Dezember 2019 ereignet. Der 39-Jährige aus Pattensen war an einem stillgelegten Gleisbett im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst nahe dem Industrieweg unterwegs. Dabei entdeckt er diverse Schmuckstücke, die in einer Tasche in mehreren Schachteln gelagert waren.

Uhren und Ketten sind teilweise aus Gold

Darunter befanden sich Armbanduhren, Ohrringe, Ketten sowie Ringe, teils aus Gold oder Weißgold und mit Edelsteinen oder Perlen verziert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schmuckstücke aus Straftaten stammen. Durch die Veröffentlichung der Bilder von dem gefundenen Schmuck erhofft sich der Ermittlungsdienst jetzt Hinweise auf die Eigentümer. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (0511) 1093117 entgegen.

Von Kim Gallop