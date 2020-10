Pattensen

Georg Thomas ist der neue Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion in Pattensen. Die neun ehrenamtlichen Ratsmitglieder der Fraktion hätten den 37-Jährigen mit „eindeutiger Mehrheit“ gewählt, teilt die Fraktion mit.

Thomas tritt die Nachfolge von Horst Bötger an, der seit 2006 Vorsitzender war. „Ich bin jetzt 76 Jahre alt und werde zur Kommunalwahl 2021 nicht mehr kandidieren. Da wollte ich den Generationenwechsel rechtzeitig vollziehen“, sagte Bötger auf Anfrage. Er ist seit 1986 durchgehend Mitglied im Rat der Stadt Pattensen und war von 2001 bis 2006 auch Mitglied der Regionsversammlung.

Horst Bötger ist seit 2006 Fraktionsvorsitzender

Bötger hatte bereits im April angekündigt, dass er als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehe. „Es hat nichts mit den vergangenen schwierigen Monaten zu tun“, sagte er und spielt darauf an, dass drei CDU-Mitglieder im Juli aus der Fraktion ausgetreten sind, da es unterschiedliche Ansichten über den Standort der neuen Grundschule in Schulenburg gab.

Der 76-Jährige ist 2006 in den Vorruhestand gegangen und hat direkt im Anschluss das Amt des Fraktionsvorsitzenden übernommen. „Es ist mit viel Arbeit verbunden“, sagte er. Viele Bürger wandten sich meist direkt an den Vorsitzenden, um über ihre Anliegen in der Stadt zu reden. Zudem müsse die Arbeit in der Fraktion koordiniert werden.

Bötger sieht Fraktionsvorsitz in der Rolle eines Vermittlers

Bötger sah seine Rolle immer auch als Vermittler zwischen Bürger und Politik wie auch innerhalb seiner Fraktion. „Wenn mir ein Antrag einer anderen Fraktion sinnvoll erschien, habe ich in meiner Fraktion auch konkret um Zustimmung dafür geworben“, sagte er. Offenheit und Toleranz gehörten für ihn zur politischen Gestaltung dazu.

Auch auf Wunsch von Georg Thomas hat sich Bötger für sein letztes Jahr im Rat der Stadt noch als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion wählen lassen. Zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden hat die Fraktion Martin Jausch gewählt. Zuvor waren Thomas und die im Juli aus der Fraktion ausgetretene Svenja Blume die stellvertretenden Vorsitzenden.

Thomas dankt Bötger für das große Engagement

„Ich habe in meiner Zeit als Vorsitzender relativ viel allein gemacht und wenig delegiert. Doch es hat sicherlich auch Vorteile, die Stellvertreter enger einzubeziehen“, sagte Bötger. Angst vor dem politischen Ruhestand habe er nicht. „Dann habe ich mehr Zeit für die Familie“, sagte der verheiratete dreifache Vater.

Thomas dankt Bötger für dessen Engagement. „Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind groß. Er hat die Arbeit der CDU in Pattensen über Jahre geprägt, und wir verdanken ihm viel“, betonte Thomas. Als große Herausforderungen der nächsten Zeit in der Stadt sehe er den Beschluss des geplanten Doppelhaushalts 2021/2022 und den Umgang mit der Satzung für Straßenausbaubeiträge.

CDU sucht nach Bürgermeisterkandidaten

Wird die CDU zur Bürgermeisterwahl 2021 einen Kandidaten aufstellen, der gegen Amtsinhaberin Ramona Schumann ( SPD) antritt? Thomas hält sich auf die Frage mit Details noch zurück. „Ich gehe davon aus. Die Suche nach einem Kandidaten läuft“, sagte er.

Von Tobias Lehmann