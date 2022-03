Pattensen-Mitte

Die Pattenserin Nino Wais kann sehr gut nachempfinden, wie es Menschen aus der Ukraine derzeit geht. „Das haben die Georgier bereits im Jahr 2008 erlebt“, sagt die 37-Jährige. „Wir Georgier sehen die Ukrainer als ein Volk, das wir von Herzen lieb haben. Und das mit uns dasselbe Schicksal teilt.“ Das sind für die gebürtige Georgierin Gründe, weshalb sie sich für aus dem aktuellen Kriegsgebiet geflohene Menschen einsetzt. Zwei Familien hat sie in einem Haus in Pattensen-Mitte untergebracht. Bei einem Treffen vor Ort erzählen sie von ihrer Flucht und was sie von Pattensen halten.

Das Holz im Kamin brennt. Der 28 Jahre alte Beka serviert Tee. Er ist Georgier, hat in Kiew seit mehreren Jahren als Arzt in einem Krankenhaus gearbeitet. Seine Lebensgefährtin Evgenia ist Ukrainerin, war als Psychologin tätig und ist derzeit hochschwanger. Neben ihr auf der Couch sitzt ihre jüngere Schwester Olha (18). Die drei kamen erst vor wenigen Tagen in Pattensen an. Zuvor waren sie vier Tage lang auf der Flucht, ehe sie über Rumänien schließlich nach Deutschland und Pattensen kamen.

Bürger reagieren nach Aufruf schnell

Hier haben sie eine geräumige und umfangreich ausgestattete Wohnung für sich. Dafür dankt Wais ausdrücklich dem Engagement vieler Pattenserinnen und auch einiger Pattenser. Nach einem Aufruf in einer Whatsapp-Gruppe reagierten viele und brachten umgehend Haushaltsgegenstände und Möbel. „Innerhalb eines Vormittags waren wir fertig. Das war phänomenal, eine tolle Frauenpower“, sagt Wais.

Beka, Evgenia und Olha fühlen sich in der Wohnung wohl. Grund dafür ist nicht nur die an der Außenfassade angebrachte ukrainische Flagge. Doch abschalten können sie dort noch nicht. Schließlich sind die Eltern der beiden Schwestern sowie ihr Bruder noch in der Ukraine. Wais übersetzt die Fragen auf Russisch und Evgenias Antworten wieder ins Deutsche: „Wie kann ich bei diesem Krieg in der Heimat zur Ruhe kommen? Wenn ich nicht schwanger wäre, würde ich vor Ort selber kämpfen.“

Bauch senkt sich auf Flucht

Wais schildert von schlimmen Erlebnissen der drei Geflohenen auf dem Weg. Sie hätten Bombenexplosionen erlebt sowie Leichen und zerstörte Gebäude gesehen, stundenlang zu Fuß unterwegs sein müssen. An der Grenze zu Rumänien hätten sie mehrere Stunden bei Minusgraden im zweistelligen Bereich in der Schlange gestanden. „Evgenias Bauch hatte sich zwischenzeitlich schon sehr gesenkt. Deshalb dachte sie, sie müsste das Kind unterwegs zur Welt bringen“, sagt Wais.

Beka greift sein Handy und sucht nach einem von ihm aufgenommenen Video. Darauf ist ein riesiger Raum eines Hotels zu sehen, auf dem Boden liegen diverse Matratzen. Evgenia liegt auf einer, um sie herum sind unzählige andere Menschen zu sehen. „Eine andere Frau hatte wenige Tage vorher dort ein Kind geboren“, berichtet Evgenia. Ihr blieb das erspart, sie konnten mit dem Bus weiterreisen.

Alte Heimat wird zerstört

Aus ihrem sicheren Quartier verfolgen sie die Geschehnisse in der Ukraine intensiv. Einmal am Tag erhalten sie ein Lebenszeichen von ihren Familienangehörigen dort. Erfahren über verschiedene soziale Netzwerke immer aktuelle Neuigkeiten. „Gebäude, die etwa 100 Meter von unserem Wohnhaus entfernt sind, wurden gesprengt. Man sieht, wie das eigene Zuhause zerstört wird“, sagt Evgenia unter Tränen.

Um teils auf etwas andere Gedanken zu kommen, haben sich die beiden Frauen und der Mann schon in Pattensen-Mitte umgesehen. „Es ist ganz schön hier“, sagt Kunststudentin Olha. Wais plant unter anderem Ausflüge zum Schloss Marienburg und in die City Hannovers. „Wir können den Krieg dort zwar nicht verhindern. Aber wir können immerhin dazu beitragen, bei den Menschen nach traumatischen Erlebnissen etwas Erleichterung zu schaffen“, sagt Wais.

Wais holt weitere Menschen nach Pattensen

Sie ist in diesen Tagen mit dem mit Hilfsgütern vollgepackten Auto unterwegs nach Polen. Sie möchte auf dem Rückweg gerne weitere Menschen von der Grenze mit nach Pattensen holen. Sie ist überzeugt, weiterhin Unterstützung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu erfahren. „Die Pattenser Crew wird sicherlich weiter mitziehen“, sagt sie.