Pattensen-Mitte

39 Jahre nach dem ersten Auftritt im Ortsrat Pattensen-Mitte ist Schluss: Am Dienstagabend wurde der langjährige stellvertretende Ortsbürgermeister Gerhard Dettmer im Rahmen der Ortsratssitzung verabschiedet. Der 74-jährige SPD-Politiker wurde mit Geschenken überhäuft: Von Bürgermeisterin Ramona Schumann erhielt er für seinen Einsatz die goldene Ehrennadel der Stadt. „Ich fand das sehr beeindruckend. Das war ergreifend und schwer für mich“, sagt Dettmer am Mittwochvormittag. Er sei am Abend zuvor „den Tränen nahe gewesen“. Ein Schlaganfall vor eineinhalb Jahren habe ihn dazu gezwungen, kürzer zu treten. „Ich hatte Glück und will dieses nicht unnötig herausfordern“, sagt er.

Schlaganfall zwingt Dettmer zum Rückzug

Für viele Weggefährten kam der Rückzug – weniger als ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl – überraschend. Äußerlich ist Dettmer kein Leiden anzusehen. „Beim Kegeln ist es aber auffällig gewesen“, sagt er. „Vor dem Schlaganfall war ich der Beste, danach war ich mit Abstand der Schlechteste.“ Er möchte nun „mehr auf meinen Körper hören“. Auf das Schreiben von Anträgen und das Lesen von Vorlagen kann er fortan verzichten. Für die neu gewonnene Freizeit hat er schon Ideen. Er möchte es teils ruhiger angehen lassen und gelegentlich gemütlich ein Glas trockenen Roséwein genießen. „Aber es wartet auch Arbeit auf mich“, sagt Dettmer. Am Haus, das im Jahr 1880 gebaut wurde, sei immer etwas zu tun.

Dettmer ist ein großer Freund von Kreiseln

Wenn er durch die Stadt gehe, könne er viele Dinge entdecken, die er mit den Mitstreitern im Ortsrat angeleiert habe: „Zufahrten, Altstadtsanierung, Fußgängerüberwege, Aufstellen von Bänken, Fuchsbach – da fallen mir unzählige Dinge ein“, sagt er. Er sei durchaus stolz, an vielen Projekten mitgewirkt zu haben. Manches habe er aber nicht umsetzen können. Als Kreiselfetischist, wie er sich selber bezeichnet, hätte er das Verkehrsführungsmodell gerne noch an weiteren Stellen Pattensens errichtet. Doch das fand nicht immer eine Mehrheit. Immerhin: Am Ortsausgang am Calenberg Center seien seine Vorschläge angenommen worden. „Kreisel sorgen für weniger Unfälle“, schwärmt Dettmer.

Darüber hinaus ist er mit der Verkehrsführung in Pattensen-Mitte nicht gänzlich einverstanden und bedauert es, keine besseren Lösungen erreicht zu haben. „Gerade im verkehrsberuhigten Bereich in der Altstadt halten sich die Autofahrer fast nie an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es wird von ihnen nicht richtig wahrgenommen“, sagt Dettmer.

Dettmer entwickelt sich nach Maurerlehre zum Verkehrsexperten

Er muss es wissen. Nach dem Besuch der Volksschule, der anschließenden Maurerlehre, Besuch der Abend- und Fachhochschule war er schließlich Diplom-Ingenieur. Er arbeitete in der Straßenbauverwaltung in Hannover, zog ab 1973 für sechs Jahre nach Duderstadt und kehrte anschließend wieder zurück. Von 1983 bis 2008 war er am Landesrechnungshof zuständig für die Prüfung des Verkehrsbaus.

Erste Ortsratserfahrung in Duderstadt

Bereits 1972 trat er in die SPD ein. „Die Versöhnungspolitik Willy Brandts hatte mich fasziniert“, sagt er. Während seiner Zeit in Duderstadt gehörte er erstmals dem Ortsrat an, ab 1981 in Pattensen. Mit dem Ende der Legislaturperiode musste Dettmer allerdings ausscheiden. „Der Rechnungshof hatte gesagt, dass Mitarbeiter kein öffentliches Amt innehaben dürfen“, erklärt er. Diese Regelung wurde zwischenzeitlich gekippt, sodass Dettmer 1991 wieder antreten durfte. Er wurde unter Ortsbürgermeister Günter Bötger ( CDU) Stellvertreter und blieb es.

„Nach der letzten Wahl änderten sich die Mehrheitsverhältnisse“, sagt Dettmer. Doch er hatte keine Ambitionen, an die Spitze in Pattensen-Mitte zu rücken. Er setzte sich dafür ein, dass Bötger Ortsbürgermeister bleibt. Dettmer gehe es nicht um die Macht. Er sei auch nie ein Freund von Streitigkeiten gewesen. „Die gab es im Ortsrat zum Glück nur selten“, sagt er. „Bei uns stand nie die Parteipolitik im Fokus.“ Es sei um die Sache gegangen. Und wenn doch mal Zwist aufkam, war dieser schnell wieder weg – spätestens beim Bier in der Kneipe nach einer Sitzung. „Das gehörte eigentlich immer dazu“, sagt Dettmer.

Mit Gerhard Schröder „nicht immer auf einer Wellenlänge“

Er hatte während seiner Zeit in Duderstadt bei den Jusos öfter Begegnungen mit Gerhard Schröder. „Wir waren nicht immer auf einer Wellenlänge. Er war sehr von sich eingenommen“, sagt Dettmer. Eine politische Karriere, wie sie der Genosse anstrebte, sei für ihn nie ein Thema gewesen. Selbst in den Pattenser Rat wollte er nie. „Ich wusste, was das für Arbeit bedeutet. Ich wollte lieber für unsere Kinder da sein.“ Seit 1969 ist er mit seiner Frau Jocelyne verheiratet. Beide haben drei Kinder und fünf Enkelkinder.

Als sein Nachfolger als stellvertretender Ortsbürgermeister wurde am Dienstagabend Andreas Ohlendorf ( SPD) gewählt. Dettmers Ortsratssitz übernimmt Parteigenosse Ulf Schneemann, der auf der Sitzung vereidigt wurde.

Von Mark Bode