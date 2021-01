Pattensen/Springe

Er hatte beim Überholen auf der Bundesstraße 3 in Pattensen mit seinem Auto einen Motorradfahrer touchiert: Ein 53-Jähriger aus Delligsen (bei Alfeld) musste sich jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Zwar stellte sie das Verfahren ein, der Mann bekam aber eine Geldauflage. Er muss 2000 Euro an die Straßenverkehrswacht zahlen.

Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Juni, in der Nähe von Pattensen-Mitte vor der Abfahrt zur Landesstraße 402. Dort war der Angeklagte Richtung Süden unterwegs. Bevor sich die zweispurige Fahrbahn dort zu einer verengt, überholte er zunächst ein Cabrio und dann noch ein Motorrad – einen Chopper –, auf dem ein 54-Jähriger aus Coppenbrügge saß. „Ich habe völlig unerwartet von links einen Schlag gegen den Lenker bekommen und habe es gerade noch geschafft, mein Motorrad in der Spur zu halten“, berichtete der Mann in seiner Zeugenaussage vor Gericht. Lediglich sein Blinker wurde bei dem Touchieren beschädigt.

Zeugin beschreibt Verhalten des Motorradfahrers als „vorbildlich“

Das Fahrzeug, ein Kleinwagen, habe er zuvor überhaupt nicht wahrgenommen. Genau beobachtet hat indessen die Fahrerin des Cabrio die ganze Situation. Die 61-Jährige sei schon ab Koldingen hinter dem Motorradfahrer unterwegs gewesen, dessen Fahrverhalten sie als vorbildlich beschrieb. Sie sei vom Kleinwagen des Angeklagten kurz vor der Fahrbahnverengung überholt worden. Trotz Überholverbot sei er auf der linken Fahrbahnseite geblieben. Auch im schraffierten Bereich vor der Einspurigkeit sei er links auf Höhe des Motorrades geblieben. „Der Autofahrer wollte auf die rechte Seite, aber da war ja das Motorrad“, berichtete die Frau.

Er hätte laut der Zeugin aber genug Platz gehabt, um noch vor ihr einzufädeln. Nach rechts ausweichen habe der Fahrer des Choppers nicht gekonnt, da dort eine Leitplanke war. „Ich habe wirklich geglaubt, dass es gleich einen Unfall gibt“, sagte die Cabrio-Fahrerin. Das Motorrad sei nach dem Touchieren ins Schlingern geraten, berichtete sie weiter. Der Kleinwagen sei daraufhin in Richtung Bennigsen abgebogen. Der Motorradfahrer habe der Cabrio-Fahrerin ein Zeichen gegeben. Beide stoppten ein paar Hundert Meter weiter, und die 61-Jährige gab dem Mann ihre Kontaktdaten, sodass sie nun als Zeugin geladen werden konnte.

Autofahrer schiebt Schuld auf Motorradfahrer

Der Beschuldigte gab hingegen dem Motorradfahrer die Schuld an dem Vorfall. Während des Überholmanövers habe der Mann auf seinem Chopper Gas gegeben und ihn nicht auf die rechte Spur gelassen. Er selbst sei mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Als die Bundesstraße dann fast einspurig wurde, sei dessen Lenker am Außenspiegel seines Wagens hängen geblieben, anschließend habe der Motorradfahrer offenbar gegen den hinteren Bereich seines Wagens getreten.

„Ich hörte dort einen Knall, und später sah ich eine Beule“, sagte der Beschuldigte. Das aber bestritt der Motorradfahrer. „Ich fahre einen Chopper, da sind die Beine nach vorne ausgestreckt.“ Den Vorschlag der Strafrichterin, dass der Angeklagte ihm seinen defekten Blinker mit einem Schaden von 70 Euro direkt im Gerichtssaal bezahlen solle, lehnte der Mann aus Coppenbrügge ab. Von dem wolle er nichts, erklärte er.

Richterin sieht Straßenverkehrsgefährdung, aber keinen Vorsatz

Dass der Angeklagte bei diesem Überholmanöver eine Straßenverkehrsgefährdung begangen habe, davon zeigte sich die Richterin überzeugt. „Ich glaube aber nicht, dass Sie das vorsätzlich gemacht haben“, sagte sie und stellte das Verfahren gegen die Geldauflage ein.

Von Annegret Brinkmann-Thies