Pattensen-Mitte

Einige Pattenserinnen und Pattenser sind überrascht gewesen, nachdem am 19. Februar der Getränkemarkt Getränke Quelle an der Göttinger Straße geschlossen hatte. In sozialen Netzwerken hieß es, der Discounter hätte aufgrund von Eigenbedarf gekündigt. Auf Nachfrage bestätigt das Unternehmen nun, dass die Lidl-Filiale um die Fläche des Getränkemarktes vergrößert werden soll.

200 Quadratmeter größere Verkaufsfläche

Die Verkaufsfläche soll um etwa 200 Quadratmeter auf dann insgesamt rund 1200 Quadratmeter vergrößert werden. Das erklärt Tobias Mense, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim. „Die größere Verkaufsfläche nutzen wir für eine ansprechendere Warenpräsentation“, sagt er. Darüber hinaus ist geplant, den Innenbereich komplett umzugestalten. Dabei sollen moderne Kühlmöbel und neue Regale installiert werden. Die gut 4400 Einzelartikel sollen zudem neu angeordnet werden. Ob die angekündigten Maßnahmen eine vorübergehende Schließung der Filiale bedeuten, ließ Mense offen. „Die Erweiterung ist für Sommer diesen Jahres geplant“, sagt Mense.

Der Getränkemarkt an der Göttinger Straße in Pattensen-Mitte hat seit Mitte Februar geschlossen. Lidl plant, den eigenen Markt zu vergrößern. Quelle: Mark Bode

Christian Nowakowski ist Bereichsleiter Niedersachsen des Weydringer-und-Strohte-Getränke-Fachgroßhandels, der die Getränke Quelle betrieben hatte. „Wir sind traurig, wir waren mit dem Standort in Pattensen sehr zufrieden“, sagt er. Er habe sich intensiv nach Alternativen umgehört. „Aber leider haben wir bislang noch nichts gefunden.“ Die Kündigung durch Lidl sei rechtmäßig gewesen. „Da war alles okay“, bestätigt Nowakowski. Er gibt die Hoffnung noch nicht auf, in der näheren Umgebung wieder eine Filiale zu eröffnen. „Wir würden gerne wieder nach Pattensen kommen“, sagt er.

Von Mark Bode