Jeinsen/Schulenburg

Entwickelt sich der geplante Glasfaserausbau des Kommunikationsunternehmens HTP in Pattensen zum handfesten Nachbarschaftsstreit? Nachdem die beiden Ratsvertreter der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen (UWJ), Dirk Meyer und Günter Kleuker, den erst für 2025 angepeilten Ausbau in ihrem Ort kritisiert hatten, mussten diese anschließend Kritik und den Vorwurf der Missgunst von Vertretern der Unabhängigen Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) hinnehmen. Das wollen Kleuker und Meyer aber nicht auf sich sitzen lassen und reagieren nun erneut.

Kleuker gönnt Schulenburgern den Glasfaseranschluss

Den Vorwurf der Missgunst will Kleuker so nicht stehen lassen. „Ich freue mich aufrichtig, dass unser Nachbarort an das Glasfasernetz angeschlossen wird.“ Er bezeichnet es allerdings als „unser gutes Recht“, zu fordern, dass Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese in absehbarer Zeit und nicht erst 2025 das schnelle Internet bekommen. Die Corona-Pandemie zeige laut Kleuker gerade, wie wichtig die Digitalisierung sei.

„Die UWG hat die Sachlage nicht verstanden oder gönnt uns das Glasfasernetz nicht“, sagt Meyer. „Wer unser Schreiben richtig liest, muss feststellen, dass es ausschließlich um Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese geht.“ Schulenburg sei durch den zwischen der Stadt und HTP abgeschlossenen Kooperationsvertrag abgesichert, „während es für Vardegötzen und Thiedenwiese nur eine Option gibt“, erläutert Meyer. Aufgrund der nicht gegebenen Wirtschaftlichkeit strebt HTP in den kleinen Orten einen Ausbau lediglich bei einer staatlichen Förderung an.

Meyer mit Seitenhieb gegen Iffland

Der UWG-Ratsfraktionsvorsitzende Klaus Iffland hatte den Brief der UWJ an die Bundesnetzagentur kritisiert und stattdessen empfohlen: „Manchmal hilft es, einfach miteinander zu reden.“ Meyer konnte sich eine verbale Spitze in Richtung Iffland nicht verkneifen. „Es lohnt sich nicht, auf die Ausführungen von Herrn Iffland weiter einzugehen, da diese haltlos sind und ins Leere gehen.“ Jeder könne sich eine eigene Meinung über die UWG bilden, „wenn man deren gemeinsamen Anträge und Äußerungen mit der CDU zusammen, die zum Teil nicht rechtskonform sind, aufmerksam liest. Damit bezieht sich Meyer auf Beschlüsse im Rat, beispielsweise zur Entscheidung des Gremiums bei der Neubesetzung von Stellen.

Von Mark Bode