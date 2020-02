Pattensen-Mitte

Bei mehr als 40 singenden Sopran- und Alt-, Tenor- und Bassstimmen zeigte sich am Mittwochabend der Kirchsaal von St. Lucas in Pattensen akustisch von einer eindrucksvollen Seite.

Der Siyahamba-Gospelchor hatte nach drei Jahren wieder einmal alle an Gesang in einem Chor mit gleichgesinnten Interessierten eingeladen, bei einer offenen Chorprobe mitzumachen. Damals waren 15 Interessierte zu den 19 Probenden dazugekommen. Dieses Mal begrüßte Chorleiter Stefan Baum außer mehr als 30 Chormitgliedern zwölf neue Männer- und Frauenstimmen, die unverbindlich den Gospelchor kennenlernen wollten.

„Es ist schön, Noten lesen zu können, aber nicht unbedingt wichtig“, informierte Baum. „Sie sehen ja, ob das Zeichen auf dem Notenblatt nach oben oder nach unten geht und singen dann mit den anderen einfach mit“, lud er zum sofortigen Mitsingen ein.

Der Chorleiter verdeutlichte, dass man beim Singen den gesamten Körper einbringt. Da bewegt sich bei der „Doppel-Hubpumpen-Zwerchfell-Übung“ außer der Lunge auch der Bauch. „Machen Sie es wie Pavarotti“, führte er als Beispiel den berühmten italienischen Opernstar an.

In der Probe, die wöchentlich stets von 20 bis 21.30 Uhr stattfindet, erlernte der verstärkte Gospelchor gleich vier neue Stücke. Dazu gehörten das schwungvolle „Goin’ Up Yonder“ von Walter Hawkins ebenso, wie Joachim Dierks’ „Stay With Me, Oh Lord“, „Still“ von Hillsong United und „Jesus is the Light of the World“. Dabei lernten die Neuen zugleich, dass man erst auf das Zeichen des Chorleiters hin aufhört, zu singen.

Gesungen wird auswendig, nur der Chorleiter guckt hin und wieder in seine Notensammlung. Quelle: Torsten Lippelt

Schließlich wird gesungen wie im Konzert

Zunächst nach Sopran und Alt, Tenor und Bass aufgeteilt wurden die jeweiligen Lieder eingeübt und mehrfach mit ihren Strophen gesungen. Schließlich zusammen mit Keyboardklängen von Stefan Baum und zum Ende hin alle vier Lieder hintereinander weg, wie in einem Konzert.

„Wer von unseren neuen Mitsingern möchte, darf gern nächsten Mittwoch wiederkommen, wenn es ihm gefallen hat. Und den Mittwoch darauf ebenso, wie am Mittwoch danach“, forderte der Chorleiter die zwölf Gäste humorig auf, gern weiter stimmlich dabeizusein.

„Ich habe früher schon gern in einem Chor gesungen, bis ich meine Kinder bekommen habe, jetzt bin ich über einen Aushang auf den Gospelchor aufmerksam geworden“, beschrieb Michaela Köpp, warum sie zur offenen Probe gekommen ist. Wenn für die Pattenserin die Nachwuchsbetreuung am Probenabend gesichert ist, möchte sie gern dabeibleiben.

Wer selbst gern einmal hereinschnuppern möchte, kann unverbindlich zu den Proben kommen: jeweils am Mittwochabend ab 20 Uhr, im Kirchsaal von St. Lucas, Corvinusplatz 2, (Eingang rechts neben der Kirchentür, erstes Obergeschoss).

