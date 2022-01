Pattensen

In der Adventszeit hatten Mitglieder des Pattenser Gospelchores Siyahamba nach langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit zum Singen. Im Rahmen der offenen Kirche im Advent waren sie in Jeinsen zu Gast. „Das tat uns richtig gut“, sagt Hans-Jörg Neef, der seit 2003 dem Chor angehört. Allerdings hat der Gospelchor derzeit eine schwere Zeit zu überstehen. Das liegt nicht nur am Mangel an Auftritten aufgrund der Corona-Beschränkungen. Es liegt vor allem daran, dass die Sängerinnen und Sänger seit rund eineinhalb Jahren niemanden mehr an der Spitze haben. „Wir suchen dringend einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin“, sagt Neef.

Kurzfristig müsse sich der Chor um den Fortbestand nicht sorgen. Katharina Hüttmann ist bereits von 2002 bis 2013 die Chorleiterin gewesen, musste ihren Posten schließlich allerdings aus gesundheitlichen Gründen räumen. Inzwischen gehe es ihr wieder so gut, dass sie übergangsweise ihre alte Rolle wieder übernehmen kann. „Mir ist der Chor sehr wichtig“, sagt sie. Doch ein Dauerzustand soll die Leitungsrolle nicht werden. „Die elfeinhalb Jahre waren so gut, dass ich denke, dabei könnten wir es belassen“, sagt Hüttmann. „Ich könnte den Siyahamba-Chor jetzt wieder leiten. Aber lieber würde ich mitsingen, denn das tut mir selbst gut.“

Chorleiter Baum war „Könner am Klavier“

Dass Hüttmanns damaliger Nachfolger, der Hildesheimer Berufsmusiker Stefan Baum, nach etwa sieben Jahren seinen Posten geräumt hatte, hing mit der Pandemie zusammen. Neef berichtet, dass jemandem im Kirchenkreis während des ersten Lockdowns die fortlaufende Bezahlung des Musikers aufgefallen sei. „Damit begann ein langer Hickhack“, sagt Neef. Am Ende wurde Baum gekündigt, ein neues Angebot zu reduzierten Bezügen wollte der professionelle Musiker nicht annehmen und gab schließlich seinen Abschied bekannt. „Er war ein Könner am Klavier“, sagt der Chorsänger. Auch Hüttmann lobt ihn als sehr guten Musiker.

Hans-Jörg Neef ist leidenschaftlicher Sänger und hilft bei der Suche nach einem neuen Chorleiter oder einer neuen Chorleiterin mit. Katharina Hüttmann möchte dieses Amt nur noch übergangsweise ausüben. Quelle: Mark Bode

Die Corona-Pandemie kam für den Chor zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. „Kurz zuvor hatten wir noch einen Schnupperabend veranstaltet, wodurch wir einige neue Mitglieder gewonnen hatten“, sagt Neef. 43 seien es mit Beginn des ersten Lockdowns gewesen. Weil es dann aber keine Übungsabende mehr gab, seien viele wieder abgesprungen. „Der enge Kern besteht nun aus 15 Personen“, so Neef.

Fünf Bewerber melden sich nach Stellenausschreibung für die Leitung des Siyahamba-Chors

Nach Baums Abgang war während des ersten Lockdowns ohnehin nicht an gemeinsames Üben zu denken. Das Fehlen einer Leitung fiel dadurch zunächst nicht auf. „In den Sommermonaten konnten wir zumindest draußen etwas singen“, sagt Neef. Ab dem Zeitpunkt half Hüttmann aus. Die Mitglieder, allen voran Neef, bemühten sich immer wieder, einen Nachfolger für die Leitung des Gospelchores zu finden. „Auf eine Stellenausschreibung gab es überraschend fünf Bewerber.“ Doch teils verzögerten sich coronabedingt die Vorstellungsgespräche, wodurch die Bewerber schon andere Stellen gefunden hatten, teils waren die Kandidaten nicht geeignet: „Am Ende hatten wir weiterhin niemanden.“

Geprobt hätte der Chor ohnehin nur sporadisch. Auf ihren Auftritt im Advent hatte sich der Kern der Gruppe mit Hüttmann etwas intensiver vorbereitet. Dennoch sei das Programm am Ende recht schlicht geblieben. „Das war relativ einfach. Das meiste erfolgte einstimmig, dazu gab es ein paar Soli“, sagt Neef. Bei den Besuchern seien die Lieder dennoch gut angekommen. „Den Sängerinnen und Sängern hat es auch gefallen.“

Proben des Pattenser Chors sollen im Februar wieder beginnen

Ab Februar möchte die Gruppe gerne wieder mit regelmäßigen Proben starten, sofern es die Corona-Bestimmungen zulassen. „Frau Hüttmann wird uns dabei schon ordentlich fordern. Wir parieren auch“, sagt Neef mit einem Lachen. Die Proben sind für mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus der St.-Lucas-Kirchengemeinde angesetzt. Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich jederzeit der Gruppe anschließen. Ebenso möchte die Gruppe einen weiteren Versuch unternehmen, eine neue Leitung zu finden.

Hüttmann möchte allerdings den Druck nehmen: „Wir haben Zeit, einen guten Chorleiter zu suchen. Denn bis dahin gibt es mich und solange mache ich das.“ Sie hoffe weiter darauf, „jemanden zu finden, der uns wirklich weiterbringt und gut tut“. Zu den erforderlichen Fähigkeiten des oder der Neuen sagt Hüttmann: „Toll ist, wenn ein Chorleiter einen Chor vom Klavier aus leiten kann. Von einem neuen Chorleiter würde ich mir erhoffen, dass er vielleicht doch mal wieder jüngere Menschen ansprechen kann.“ Bewerber können sich an Neef unter Telefon (0160) 7675808 wenden.

Von Mark Bode