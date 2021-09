Pattensen-Mitte

Das Interesse an der Briefwahl ist in Pattensen enorm groß. Bis Donnerstagmittag hatten bereits mehr als 2.600 Bürgerinnen und Bürger ihre Unterlagen angefordert. 700 weitere Briefe mussten noch an die Pattenser verschickt werden. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren gaben etwa 1.500 Pattenser ihre Stimme per Briefwahl ab. Stadtsprecherin Andrea Steding, die stellvertretende Gemeindewahlleiterin ist, hat mit dem großen Andrang in der Briefwahlstelle im Rathaus gerechnet.

„Wer Anfang der Woche noch per Briefwahl wählen möchte, sollte seine Unterlagen am besten persönlich abholen“, rät Steding. Sie empfiehlt zudem, möglichst direkt vor Ort in einer der Wahlkabinen die fünf Stimmzettel auszufüllen und anschließend alles in einen Umschlag zu stecken und in die Wahlurne zu werfen. „Wer die Stimmzettel lieber zuhause ausfüllen möchte, sollte den Umschlag mit allen Unterlagen am besten anschließend in den Briefkasten des Rathauses werfen“, sagt Steding. Die Stadtsprecherin fürchtet, dass Unterlagen ansonsten zu spät für die Wahl ankommen. „Es könnte sonst sehr knapp werden“, sagt sie.

Zusätzliche Mitarbeiter für Briefwahlstelle

Es gehen derzeit wohl auch noch viele Anrufe und E-Mails im Rathaus ein. „Viele Bürgerinnen und Bürger fragen nach, wo denn ihre Briefwahlunterlagen bleiben“, berichtet Steding. „Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Mails nicht alle noch beantworten können, denn sonst kommen die Mitarbeiter in der Briefwahlstelle mit den Unterlagen gar nicht mehr hinterher.“

Was macht eigentlich die Regionsversammlung? Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident. Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss des Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden. Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Steding habe in den vergangenen Tagen noch zwei zusätzliche Mitarbeiter zu dem Team hinzugezogen, die sich derzeit ausschließlich mit dem Thema Briefwahl und Versenden von Unterlagen befassen.

Weil es laut der Stadtsprecherin an den zurückliegenden Tagen immer wieder zu Irritationen geführt haben soll, möchte Steding noch betonen, dass die verschickten gelben Wahlscheine auf der Vorder- und Rückseite bedruckt gewesen sind. „Einzelne haben draufgeschaut und nur die Erklärungen gesehen, haben den Zettel aber nicht umgedreht“, sagt Steding. Deshalb ist die Stadt in den letzten Tagen der Briefwahl dazu übergegangen, den Wahlschein und das dazugehörige Erklärblatt getrennt voneinander zuzusenden.

Von Mark Bode