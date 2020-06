Schulenburg

Das Pattenser Bürgerbegehren zum Standort der Grundschule Schulenburg wird von der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt. Zumindest sieht die Partei dies grundsätzlich als legitimes „Instrument der direkten Demokratie“, wie es Ratsmitglied Uwe Hammerschmidt ausdrückt. Eltern aus Schulenburg wollen per Bürgerbegehren den Ratsbeschluss zum Bau der neuen Grundschule kippen. Sie soll statt am Standort Nord (Domäne Schulenburg) am Standort Süd (beim TSV Schulenburg) errichtet werden.

Weg ist frei für eine Befragung

Damit sich der Rat der Stadt Pattensen noch einmal mit dem Thema befasst, hatten die Initiatoren Unterschriften gesammelt. „Es haben mehr als die notwendigen gut 1200 Bürger das Begehren unterzeichnet“, sagt Hammerschmidt. „Somit ist der Weg frei, um die gesamte Pattenser Bürgerschaft zu befragen.“

Trotz dieser Aktion habe sich für die Grünen an der Entscheidungsgrundlage aber nichts verändert, ergänzt er. „Es haben sich keine neuen Aspekte für oder gegen den einen oder anderen Standort ergeben“, so Uwe Hammerschmidt.

Abstimmung könnte zu Verzögerungen und Mehrkosten führen

Grünen-Ratsmitglied Michael Dreves warnt allerdings vor den finanziellen und zeitlichen Folgen des nun folgenden Bürgerentscheides hin. Es werde zu deutlichen Verzögerungen beim Schulbau sowie nicht unerheblichen Mehrkosten durch erhöhte Baukosten und Kosten des Bürgerentscheides kommen. Einen Bürgerentscheid muss die Stadt wie eine Kommunalwahl organisieren.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Sandra Stets, plädiert dennoch dafür, eine Entscheidung, die die Zukunft vieler Kinder betrifft, „nicht von finanziellen und zeitlichen Argumenten abhängig“ zu machen. „Wir sollten jetzt, wo der Weg beschritten wurde, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen und nicht unseren Ratsbeschluss nur aufgrund der genannten monetären und zeitliche Folgen revidieren“, bekräftigt sie. Und das Ergebnis des bevorstehenden Bürgerentscheides solle von allen Beteiligten akzeptiert werden.

