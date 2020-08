Pattensen

Der Ortsverband der Bündnisgrünen beklagt die zunehmende Zahl von Schottergärten im Stadtgebiet. „Der Trend geht offenbar zu pflegeleichten Anlagen. Vermutlich mangelt es an freier Zeit, und der Pflegeaufwand soll auf ein Minimum reduziert werden“, sagt Ratsherr Uwe Hammerschmidt. Er sieht mit Sorge, dass Gärten immer häufiger mit Gehwegplatten, Pflastersteinen, Schotter und Beton statt mit Blumen, Rasen und Büschen gestaltet werden.

„Dabei ist die ökologische Bedeutung der Gärten enorm“, erläutert Hammerschmidt. Selbst bei konservativer Schätzung sei die Gesamtfläche der rund 17 Millionen Hausgärten in Deutschland deutlich größer als die Landfläche aller deutschen Nationalparks zusammen. Dieses Potenzial sollte nicht ungenutzt bleiben, fordert er. Zumal dort auch ein Beitrag für die Artenvielfalt geleistet werden kann.

Pro Quadratmeter blühender Fläche gibt es ein Glas Honig

Der Ortsverband hat sich zur Motivation der Bürger etwas ausgedacht: Als eine Art Prämie soll jeder Pattenser ein Glas Honig für jeden Quadratmeter Schottergarten bekommen, den er wieder in eine blühende Fläche verwandelt. Die Belohnung gilt für bis zu zehn Quadratmeter pro Schottergarten.

Der Ortsverband kündigt zudem an, eine Fahrradtour zu organisieren, um sich ein konkretes Bild von der Situation im Stadtgebiet zu machen. Er bereitet derzeit einen Antrag vor, laut dem bei künftigen Baugebieten in Pattensen immer auch explizit auf einen Absatz in der niedersächsischen Bauordnung hingewiesen wird. Dort heißt es, dass nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen.

Stadt setzt auf Aufklärung statt Verbot

Auch bei der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Stadtsprecherin Andrea Steding sagt, dass die Stadt jedoch die Auffassung vertrete, dass „Aufklärung mehr bringt als Verbote, die man konsequenterweise auch wieder kontrollieren müsste“. Dem schließen sich die Grünen an: „Wir setzen auf Information und Motivation.“

