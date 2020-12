Pattensen

Die Bündnisgrünen kämpfen weiter gegen Schottergärten im Stadtgebiet. Dabei setzen sie vor allem auf die Information der Bevölkerung, sagte Ratsherr Michael Dreves am Dienstagabend im Bauausschuss. „Wir wollen keine private Schottergartenpolizei, die Bürger denunziert.“ Seine Fraktion schlägt stattdessen vor, im Mitteilungsblatt der Stadt regelmäßig über das Thema zu berichten und auch pflegeleichte Alternativen für die Gartenflächen aufzuzeigen. Möglicherweise könnte auch allen Pattensern eine Informationsbroschüre zugesandt werden.

Der Erste Stadtrat Axel Müller kann sich mit dem Engagement der Bündnisgrünen gegen Schottergärten gut anfreunden, wie er sagte. Doch einen Punkt könnte die Verwaltung nicht mittragen: „Alle Bürger anzuschreiben, ist mit großem Aufwand verbunden. Zudem haben manche mit Schottergärten gar nichts zu tun und werden sich fragen, was das soll“, sagte er.

Fraktionen wollen freiwillig auf Verbot von Schottergärten hinweisen

Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) und Georg Thomas ( CDU) forderten gemeinsam, dass in einer Erklärung der Stadt nicht stehen sollte, dass alle Pattenser Parteien auf ihren Internetseiten auf das Verbot von Schottergärten hinweisen. Die Bündnisgrünen hatten das in ihrem Entwurf vorgeschlagen. Eibs-Lüpcke und Thomas deuteten beide an, dass ihre Fraktionen freiwillig dazu bereit wären. Doch es sollte keine Pflicht sein.

Schließlich sprach sich der Ausschuss einstimmig dafür aus, dass die Bündnisgrünen gemeinsam mit der Verwaltung eine endgültige Fassung zum künftigen Umgang mit Schottergärten verfassen, über die dann im Rat abgestimmt werden kann.

Von Tobias Lehmann