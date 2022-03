Pattensen-Mitte

Sie verfolgen die Nachrichten, erfahren in Gesprächen mit den bei ihren Eltern untergebrachten Flüchtlingen von den Geschehnissen oder sehen die Bilder des Krieges in der Ukraine. „Das Thema interessiert uns sehr“, sagt die zehnjährige Frida. „Wir wollen den Menschen helfen“, ergänzt ihre Freundin Tessa. Deshalb hatten die beiden Viertklässlerinnen der Grundschule Pattensen einen Kuchenverkauf organisiert. 40 Kuchen wurden am Freitagvormittag stückweise an die Mitschülerinnen und Mitschüler verkauft. Mit einer zweiten Verkaufsaktion kamen dabei etwa 1600 Euro zusammen.

Seife, Teelichter, bemalte Flaschen, Ostereier und Blumen: Grundschüler verkaufen Gebasteltes. Quelle: Mark Bode

Parallel bastelte Lehrerin Katrin Quel mit ihrer vierten Klasse im Rahmen von Projekttagen. „Die Unterstützung von den Eltern war super“, sagt Quel. Selbst gemachte Seifen, bemalte Blumentöpfe oder Flaschen, verzierte Teelichter und Ostereierdekorationen kamen zusammen. Schon lange vor dem offiziellen Verkaufsende, das für 14 Uhr gedacht war, waren alle Dinge verkauft. Schulleiterin Stephanie Pieper zählte die Einnahmen – es waren etwa 1600 Euro. Das Geld soll nun an die „Aktion Deutschland hilft“ gespendet werden. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen unterstützt Menschen aus der Ukraine.