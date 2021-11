Pattensen-Mitte

Nun wird es ernst. Die Viertklässlerin Julia Seidler rückt ihren hölzernen Stuhl zurecht, um die ideale Leseposition einnehmen zu können. Vor ihr liegt bereits das aufgeschlagene Buch „P.F.O.T.E. – ein fast perfekter Hund“ von Bettina Obrecht. Sie stellt ihren kleinen Glücksbringer, ein Pferdchen, neben sich. Anschließend zieht sie ihren Mund-Nasen-Schutz unter das Kinn, senkt den Kopf, holt tief Luft und beginnt hoch konzentriert mit dem Vorlesen. Obwohl sie diese Textpassage vorher noch nicht gelesen hatte, trägt sie die Zeilen flüssig vor. Sie überzeugt damit die Jury der Endausscheidung des Vorlesewettbewerbs der dritten und vierten Klassen in der Grundschule Pattensen. Am Ende sind aber alle Sieger und erhalten einen Buchpreis.

Die spätere Mitsiegerin bei den Viertklässlern, Julia Seidler, vertraut beim Vorlesewettbewerb auf ihren Pferdchen-Talisman „Julia“ als Glücksbringer. Quelle: Torsten Lippelt

Diese Preise hatte Büchereileiterin Cornelia Schneider im Vorfeld ausgewählt. Sie betont den besonderen Wert des Lesens und den dafür alljährlich veranstalteten Schulwettbewerb: „Für mich ist Lesen für alles wichtig. Überall muss gelesen werden.“

Lesen regt die Fantasie an

Das Lesen unterstütze die Rechtschreibung und rege die Vorstellungskraft und Fantasie an. „Selbst wenn man Bücher nicht gern liest – am Computer, Handy und Co. muss schließlich auch gelesen werden“, sagt Schneider. Die Pattenser Kinder würden seit Pandemiebeginn verstärkt digital lesen. Weiterhin gefragt beim Nachwuchs seien aber auch die schon seit Jahren angebotenen „Lesetaschen“, die vom Büchereiteam mit spannenden, lustigen und unterhaltsamen Geschichten bestückt werden.

Für die Viertklässler stehen ebenfalls zahlreiche Bücher zur Auswahl. Quelle: Torsten Lippelt

„Die Kinder lernen, sich besser auszudrücken, lernen neue Wörter. Und sie lernen, wie man in Geschichten abtauchen kann und was Abenteuer bedeuten“, sagt die Bibliotheksleiterin weiter. Sie möchte damit auch für das – aus ihrer Sicht – wichtige Vorlesen der Eltern werben.

Lehrerinnen und Pfarrsekretärin bilden Jury

„Ich lese selber gern und für meine Kinder. Man erschließt sich neue Welten“, ergänzt Pfarrsekretärin Sabine Diether. Die ehemalige KGS-Lehrerin Christiane Zeddies nickt. Zusammen mit der ebenfalls früheren Jeinser Grundschullehrerin Barbara Schmäschke bilden sie die dreiköpfige Jury des Vorlesewettbewerbes. „Lesen ist für Kinder eine Basisfertigkeit im Leben, die gefördert werden muss und auch Spaß macht“, sagt Schmäschke. Ein Buch zu lesen sei, wie sein eigenes Kino im Kopf laufen zu haben, so die Meinung der drei.

Spaß hat am Ende auch Julia Seidler. Das kleine Plüschpferdchen neben ihr hat als Glücksbringer bestens geholfen. Gemeinsam mit Anton Freund und Max Kairies darf sie sich als eine der drei besten Viertklässler im Vorlesen zuerst ein Buch als Preis vom Auswahltisch aussuchen.

Drittklässler lesen „Leserabe-Schatzgeschichten“ vor

Bei den Drittklässlern siegt Matteo Läpke, vor Janno Gloe, Noah Schenk und Maximilian Witt. Sie hatten Textpassagen aus Fabian Lenks „Leserabe-Schatzgeschichten“ als Aufgabe. „Ich lese alles gern, vor allem Bücher von Oliver Scherz“, so Matteo.

Der Kinderbuchautor Oliver Scherz ist Anfang November für eine Lesung aus seinem neuen Buch „Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht“ zu Besuch in der Grundschule gewesen. Organisiert hatte diese Veranstaltung Cornelia Schneider. Und in die von ihr geführte Stadtbücherei zieht es auch Matteo immer wieder: „Ich habe viele Bücher zu Hause. Aber ich gehe auch gern zum Lesen in die Bücherei.“

Grundschüler sollen jahrgangsweise in die Bücherei

In die Bücherei können die Grundschüler derzeit nicht. „Vor Corona war es ein selbstverständliches, gut genutztes Angebot für die Kinder“, sagt Schneider. Dieses würden sie aktuell vermissen. Demnächst sollen die Klassen jedoch jahrgangsweise eigene Zeiten bekommen, um ihre große Pause wieder in der Bücherei verbringen zu können, sagt Schneider. Dort tauchen sie ab in ihre eigenen Welten und im Kopf läuft ein eigener Film.

Von Torsten Lippelt