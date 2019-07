Pattensen-Mitte

Vor der Grundschule Pattensen und der Stadtbücherei steht an der Marienstraße zwischen Fahrbahn und Gehweg ein stabiler Zaun. Müssen die Kinder vor den Autos geschützt werden oder die Autos vor den Kindern? Es ist ein Vorgriff auf die Zeit nach den Sommerferien. Dann laufen die Sanierung und der Teilneubau der Grundschule samt Turnhalle in großem Umfang. Weil die Schüler das Außengelände nicht komplett nutzen dürfen, können sie in den Pausenzeiten auf einer Fläche auf den nahegelegenen Bruchwiesen toben und spielen. Damit der Pausenbereich klar abgetrennt ist, wird der Zaun, der jetzt noch Lücken zum Durchgehen aufweist, geschlossen. Bevor die Schule wieder losgeht, wird die Wiese gemäht, und es werden Spielgeräte aufgebaut.

Auch die Stadtbücherei ist von dem Umbau betroffen. Die Einrichtung muss für zwei Wochen schließen. Von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 2. August, ist es nicht möglich, Bücher auszuleihen oder ausgeliehene Medien zurückzugeben. Büchereileiterin Cornelia Schneider sagt aber zu, dass es eine verlängerte Ferienausleihe geben wird. Wer möchte, kann mit dem Büchereiteam sogar ganz individuell ein Rückgabedatum vereinbaren, verspricht sie, „damit niemand auf Lesestoff im Urlaub verzichten muss“.

Die regulären Öffnungszeiten der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Pattensen an der Marienstraße hat an vier Tagen in der Woche geöffnet: montags von 9.30 bis 13 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 19 Uhr.

Von Kim Gallop