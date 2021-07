Pattensen-Mitte

Sie sind gelaufen, gesprungen, haben Bälle geworfen, haben im Unterarmstütz ausgeharrt und sind über ein Seil gehüpft: Die knapp 400 Kinder der Grundschule Pattensen haben sich an der niedersächsischen „5fit Challenge“ beteiligt. Gleich zwei Klassen, die 2d und 4c, räumten dabei jeweils einen Pokal ab. „Dass es so gut läuft, hatte ich nicht erwartet“, sagt Klassenlehrerin Ines Moshauer. Weil coronabedingt seit mehr als einem Jahr keine Schulsportwettbewerbe möglich waren, hatte das Land Niedersachsen diese Form entworfen. Dabei absolvierte jede Klasse die Übungen für sich. Die Ergebnisse wurden anschließend an die zentrale Stelle übermittelt.

Sportunterricht auf den Bruchwiesen

„Es ist unser Anliegen, Kinder in Bewegung zu bringen“, sagt Rektorin Stephanie Pieper. Dabei scheinen die Kinder bereits gut in Bewegung zu sein. Und das, obwohl die Voraussetzungen kaum schwieriger sein könnten. Denn derzeit befindet sich die neue Sporthalle noch im Bau, der Pausenhof ist auf ein kleines Areal geschrumpft. Als die Corona-Inzidenz in die Höhe schnellte, war das Ausweichen auf die KGS-Halle auch nicht mehr möglich. „Wir haben mit den Kindern oft die Bruchwiesen für Sportunterricht genutzt“, sagt Moshauer.

Bei den fünf Aufgaben sei es darum gegangen, verschiedene Motorikbereiche der Kinder anzusprechen. Einmal war die Schnellkraft beim Hochspringen gefordert, dann Kraftausdauer beim Unterarmstütz mit dem Berühren des Hacken eines Fußes mit der Fußspitze des anderen. Beim Laufen zwischen zwei Linien im Abstand von sechs Metern sowie dem Seilspringen ging es um Schnelligkeit und Ausdauer. Koordination war beim Zielwerfen eines Balles durch die eigenen Beine durch einen Reifen gefragt.

