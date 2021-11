Jeinsen

Das ist schnell gegangen. Nach 28 Minuten hatte der Ortsbürgermeister Günter Kleuker die konstituierende Sitzung des Ortsrates Jeinsen am Mittwochabend schon wieder beendet. In der Zwischenzeit wurde er erneut zum Ortsbürgermeister und Oliver Alt in Abwesenheit zum Stellvertreter gewählt. Kleuker erklärte zudem in einer knappen Ansprache, dass in den nächsten fünf Jahren viel Arbeit im Ort anstehe.

Kleuker fordert Ausweisung weiterer Baugebiete

„Ich bekomme immer wieder Anrufe, wo sich noch Bauplätze befinden“, sagte Kleuker weiter. „Wir können nicht alle Wünsche erfüllen.“ Deshalb sei es erforderlich, weitere Baugebiete auszuweisen, um junge Familien nach Jeinsen zu locken. Bürgermeisterin Ramona Schumann erläuterte dazu, dass auch „alternative Wohnungsmöglichkeiten“ bedacht werden sollten. Schließlich sei es beispielsweise nach einer Trennung möglich, dass kleinere Wohnungen benötigt werden. „Grundsätzlich bin ich dafür. Die Frage ist nur, wo die entstehen können“, sagte Kleuker.

Das Thema Hochwasserschutz bezeichnete er als „unendliche Geschichte. Da muss etwas passieren“, erklärte Kleuker. Die Jeinser, die vor gut 24 Jahren mit der über die Ufer tretenden Beeke ein Hochwasser erlebt hatten, fürchten, dass sich dieses Szenario im Ort wiederholen könnte. Deshalb fordern sie inzwischen seit mehr als zwei Jahrzehnten den Bau eines Hochwasserschutzes.

Beekeweg soll saniert werden

Zudem monierte er den insgesamt „schlechten Zustand“ der Straßen. Er verwies darauf, dass der von der Stadt seit 2014 gesperrte Beekeweg instandgesetzt und die Uferböschung saniert werden soll. Dieses Thema bringt der Jeinser Ortsrat regelmäßig wieder auf die Tagesordnung.

Von Mark Bode