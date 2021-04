Schulenburg/Hüpede/Oerie

Gute Nachricht für alle, die sich schnelles Internet in den Pattenser Ortsteilen Schulenburg, Hüpede und Oerie wünschen. Schon Wochen vor dem Ende der Vermarktungsphase hat das Telekommunikationsunternehmen HTP mitgeteilt, dass in allen drei Orten die erforderliche 40-Prozent-Quote an Zusagen erreicht wurde. Nur so sei der Ausbau für das Unternehmen wirtschaftlich. Zudem hat sich baulich bereits etwas getan: In dieser Woche ist in Hüpede die erste Verteilerstation eingeschwebt.

Das Telekommunikationsunternehmen HTP hat in dieser Woche die erste Verteilerstation für den Glasfaserausbau in Hüpede errichtet. Quelle: privat

„Ich freue mich sehr, dass unsere Orte ihre Chance aktiv nutzen und das Projekt so schnell Fahrt aufgenommen hat“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Die Aktionsphase, in der sich Haushalte in den drei Orten für einen kostenlosen Hausanschluss entscheiden können, läuft noch mehrere Wochen. Die Frist endet in Schulenburg am 23. April, in Oerie und Hüpede sogar erst am 7. Mai. So lange sei es für Interessierte noch problemlos möglich, sich für einen Ausbau am eigenen Haus zu entscheiden.

Neue Verteilerstation wird in Hüpede errichtet

Für die Versorgung von Hüpede und Oerie hat HTP die erste Verteilerstation aufgebaut. 3,10 Meter breit, 4,90 Meter lang, 2,50 Meter hoch und 20 Tonnen schwer ist die Station, die ein Kran am Mittwochmorgen an ihren Platz auf dem Gelände der alten Kläranlage in Hüpede gehoben hat. In Schulenburg ist laut Unternehmenssprecherin keine neue Station notwendig. Dort rüstet HTP die vorhandene auf, die im Rahmen des VDSL-Ausbaus 2012 aufgebaut wurde.

Die Stationen sind die Schnittstellen zwischen dem Hauptnetz und dem Netz innerhalb der Ortschaften, dessen Abzweigungen bis in die Häuser führen werden. Mit dem Bau dieser Hausanschlüsse wird HTP im dritten Quartal diesen Jahres beginnen. Im ersten Quartal 2022 will das Unternehmen den Glasfaserausbau für Schulenburg, Hüpede und Oerie bereits abschließen. Ebenfalls zu Beginn des Jahres 2022 ist der Beginn der Vermarktung in Pattensen-Mitte und Reden geplant. Bis 2025 sind laut der Unternehmensplanungen auch Koldingen und Jeinsen an der Reihe.

Von Mark Bode